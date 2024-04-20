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才嗆祝緒丹「來不了的人去死」 于正改口稱是聯手炒作

娛樂新聞組／綜合報導
祝緒丹辭演事件一度鬧得沸沸揚揚。(取材自微博)
祝緒丹辭演事件一度鬧得沸沸揚揚。(取材自微博)

大陸知名製作人于正推出的電視劇「五福臨門」近日正式殺青，于正在微博發文感謝各位演員，同時讓大家期待影集的播出。有網友在評論區留言提及不久前祝緒丹辭演事件，沒想到于正回覆，「這是聯合祝緒丹一起炒作，對雙方都好」，讓不少網友驚呼「是真的嗎」、「太誇張」。

今年1月間，于正在社交平台爆料，新劇「五福臨門」被女藝人祝緒丹臨時棄演，他氣得痛批對方「人品差」，更在電視劇開機時，在現場大喊「讓來不了的人去死吧」，「公開詛咒」般的發言一度引起不少網友反感。

沒想到，才短短三個月時間，于正在面對網友提問時，竟稱「這種小事兒哪值得一提，不過聯手炒作一下，對雙方都好，我和祝新年還互相祝福呢！」此話一出，引發熱議。

有網友說，「這一前一後的反轉，于正的話還能信嗎」、「于正又出來蹭熱度了，這次還把網友當棋子」，還有人說，「網友竟成了他們炒作的工具？」

據悉，古裝劇「五福臨門」由盧昱曉、王星越、吳宣儀、劉些寧、黃聖池等主演，講述的是北宋仁宗年間，酈家一家為女兒另覓良緣遠赴汴京，在京創業的一段啼笑皆非的故事。

于正的「聯合炒作說」驚呆不少網友。(取材自微博)
于正的「聯合炒作說」驚呆不少網友。(取材自微博)

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