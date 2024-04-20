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「寒戰」系列拍前傳 港台3大男神加入

記者陳建嘉／綜合報導
劉俊謙將演出「寒戰」前傳電影。（本報資料照片）
劉俊謙將演出「寒戰」前傳電影。（本報資料照片）

香港電影「寒戰」系列正式回歸，自從2012年「寒戰」、2016年「寒戰2」締造賣座佳績，兩片由郭富城、梁家輝雙影帝飆戲主演，更找來劉德華、周潤發先後客串演出，也是彭于晏首部進軍港陸影壇的成功試金石，多年以來，兩位導演梁樂民、陸劍青常表示會拍攝續集，無奈尚無定案，時隔八年終於確定將以前傳形式呈現，安樂影業在臉書表示，兩集累積破1億港元（約1276萬美元）票房的「寒戰」系列，即將啟動開拍前傳。三大金像金馬級男神強勢助陣，吳彥祖、吳慷仁、劉俊謙落實加盟演出，其他重磅陣容將會陸續曝光，影迷敬請期待。

港媒表示，兩部電影的時間線比「寒戰」推早近18年，應為前傳，「寒戰1994」、「寒戰1995」故事相隔僅一年，首部電影會提到1994年於香港發生一宗富豪綁架案，掀起一陣警匪混戰，更將影響香港的金融中心地位，警隊中的各方人馬也互懷鬼胎，不到最後一刻無法知道誰是好是壞，「寒戰1995」則會講述在綁架案之後，英國調查局派人到台灣，讓主角李文彬再度面臨另一危機。

吳慷仁將演出「寒戰」前傳電影。（圖／甲上提供）
吳慷仁將演出「寒戰」前傳電影。（圖／甲上提供）

由於是以前傳形式呈現，所以郭富城、梁家輝可能不會續演，港媒預測吳慷仁、劉俊謙可能會演出年輕版本的李文彬(梁家輝飾演)、劉傑輝(郭富城飾演)，年紀較長的吳彥祖會演出什麼角色尚未知，但可能是張國柱飾演的前警務處處長蔡元祺。

吳彥祖將演出「寒戰」前傳電影。（圖／迪士尼提供）
吳彥祖將演出「寒戰」前傳電影。（圖／迪士尼提供）
郭富城（左）、梁家輝主演的警匪動作片「寒戰」被稱為經典港片。（圖／華映提供）
郭富城（左）、梁家輝主演的警匪動作片「寒戰」被稱為經典港片。（圖／華映提供）

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