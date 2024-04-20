北京電影節突取消《但願人長久》放映 網猜跟這劇情有關

北京國際電影節以「拷貝損壞無法修復」為由取消《但願人長久》放映，引發網友議論。圖為「但願人長久」劇照。(甲上提供)

香港 電影《但願人長久》先前在金馬獎、金像獎等斬獲獎項，並入圍 第十四屆北京國際電影節「注目未來」單元，原定20日和23日放映兩場，但19日晚間，已購票的觀眾突然收到退票通知，指電影因「拷貝損壞」無法修復，故取消放映。不過網友對於官方的說法並不買單，推測真實原因可能與電影中飾演父親的吳慷仁的吸毒情節有關，也有網友認為與片中出現的土地抗爭情節有關。

綜合港媒報導，《但願人長久》由關錦鵬和李駿碩監製，新導演祝紫嫣自編自導自演。而北京國際電影節是由央視總台與北京市政府共同主辦。北京國際電影節官方微博 14日還曾推薦《但願人長久》等4部聚焦於「成長」主題的入圍影片。

多名已購票北京國際電影節《但願人長久》放映場次的影迷，19日在社交平台分享收到退票通知，包括原定4月20日晚上8時30分在深影國際影城影院、4月23日下午2時30分在耀萊成龍影城的放映計畫取消，原因是「拷貝損壞無法修復」。

雖然官方解釋稱「拷貝損壞」，但不少網友仍對電影被取消放映的「真實原因」議論紛紛。微博帳號名為「能聽到說明你大腦產生幻覺啦」留言指出，「《但願人長久》一聽就是滿文軍」。

滿文軍曾是大陸當紅歌手，演唱過武俠劇《俠客行》片尾曲《但願人長久》，但他在2009年因聚眾吸毒遭行政拘留14天，成為大陸早期「劣跡藝人」代表，之後多次復出無望。而此次《但願人長久》電影中，吳慷仁飾演的父親因吸毒時常進出監獄，有關「吸毒」場景被猜測是「有害情節」。