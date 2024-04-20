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影／羅志祥的舊愛很狠？自創Rap 被指暗諷「頻繁被渣」的他

娛樂新聞組╱即時報導
周揚青加入「乘風2024」競演行列。(取材自微博)
周揚青加入「乘風2024」競演行列。(取材自微博)

大陸選秀節目「乘風2024」（「乘風破浪的姐姐」第5季）19日開播，最新一季除了有台灣藝人謝金燕、楊謹華、郭書瑤等人，網紅周揚青也加入競演行列。周揚青演唱張震嶽名曲「愛的初體驗」，還加上自創Rap，其中Rap歌詞提到「頻繁被渣」，讓外界聯想是暗諷舊愛羅志祥

周揚青自加入「浪姐5」的出演名單就話題不斷，她翻唱張震嶽的經典歌曲〈愛的初體驗〉，自創Rap唱到「頻繁被渣，情況不能查，愛情當一切就是笑話，其實失戀也並不可怕，我說天長，你就地久，不管愛情有沒有，但愛自己一定毫無保留」。

在表演公開後，周揚青不忘感激背後付出的所有團隊，其中一位是人氣男歌手胡彥斌，據悉，胡彥斌原本和羅志祥工作上有很多合作，在羅志祥醜聞爆出後，胡彥斌也離開雙方合作的公司。

最令眾人震驚的是，周揚青Rap歌詞連評審之一的編舞師經偉都嚇到，直言「這個歌詞挺狠的」，韓雪稱讚周揚青「很敢唱」，蔡文靜邊鼓掌邊說「有點態度的」，苗苗說「她是唱Rap啊」，蔡文靜忍不住拍桌「沒看歌詞嗎？」苗苗問「歌詞怎麼了」，蔡文靜愣住數秒，再問「你不吃瓜？」

其他參賽女星也都被周揚青霸氣表演讚嘆不已。許多網友見到周揚青Rap歌詞都瘋猜在暗諷羅志祥，呼應她當年在分手信揭露羅志祥的內容。

周揚青 羅志祥

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