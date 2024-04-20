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影／楊冪又仆街 靠指點美甲拚轉型 評論卻大翻車

娛樂新聞組╱即時報導
楊冪新片「沒有一頓火鍋解決不了的事」宣傳片主打她很懂女生，評論卻大翻車。(取材自微博)
楊冪新片「沒有一頓火鍋解決不了的事」宣傳片主打她很懂女生，評論卻大翻車。(取材自微博)

大陸女星楊冪近年作品接連仆街，還被網友嫌演技油膩，也讓她為逆轉口碑積極轉型。今年她拍攝諜戰劇「哈爾濱一九四四」及電影「沒有一頓火鍋解決不了的事」即將上檔，但宣傳片主打她很了解女生，主動在片場提建議，網友評論卻大翻車。

楊冪拍過「仙劍奇俠傳三」、「三生三世十里桃花」等爆劇及「小時代」等電影，但37歲的她已不適合再拍已仙俠劇，她之前請演技老師指導糾正她演戲的小動作。

37歲的楊冪今年拚轉型。(取材自微博)
37歲的楊冪今年拚轉型。(取材自微博)

5月1日將上檔的「沒有一頓火鍋解決不了的事」中，楊冪改變造型，將一頭烏黑的髮絲染成鮮紅色。而為了這個紅髮造型，楊冪經歷7個小時的漂髮以及半小時的染髮，一度讓粉絲都擔心她因頭髮受傷害而變成「禿頭冪」。

楊冪新片「沒有一頓火鍋解決不了的事」宣傳片主打她很懂女生，評論卻大翻車。(取材自...
楊冪新片「沒有一頓火鍋解決不了的事」宣傳片主打她很懂女生，評論卻大翻車。(取材自微博)

另外「沒有一頓火鍋解決不了的事宣傳片也引發爭議。楊冪為了凸顯角色的「窮」形象，提議加個「美甲殘缺」的細節，片中，楊冪拉著現場工作人員的手說，「窮人的美甲就長這樣，我的原型指甲可以參考她。」這一舉動，立刻引起了廣大網友的不滿，指楊冪這樣真的有點不尊重人，讓人覺得刻薄，並指「美甲」跟「窮」這個詞兒，簡直就是風馬牛不相及，指為生計所苦的人根本連美甲都不會做，覺得片方跟楊冪根本不懂普通人的生活，因為評論大翻車，片方趕緊把這段宣傳影片給刪了。

楊冪

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