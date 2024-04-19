秦昊演繹雙胞胎 與楊冪腦力交鋒

秦昊在新劇中一人分飾兩角。(取材自微博)

諜戰題材電視劇「哈爾濱一九四四」近日首曝「信仰不息」版預告及單人海報，並正式定檔。劇中，秦昊一人分飾兩角，與楊冪 上演極致腦力交鋒。而這部劇先前也因承載著楊冪轉型的期待而被廣泛討論。

新快報報導，「哈爾濱一九四四》講述共產黨 情報人員宋卓文（秦昊飾）被冷血多疑的特務科科長關雪（楊方飾）誤認成自己的雙胞胎哥哥宋卓武，藉著卓武是關雪「救命恩人」這層關係潛入哈爾濱警察廳特務科，經歷千辛萬苦才取得關雪及日本 高官的信任，並為戰爭的最後勝利掃除障礙的故事。

作為一部高能量暗鬥諜戰劇，該劇以雙胞胎兄弟交替身分與敵人斡旋的敘事角度切入，讓主角面對的險境不只是潛流洶湧、處處暗礁的敵方陣營，也不僅來自於孤身一人深入敵後的命懸一線，更疊加了一份源自「自身」的不確定性。可以說，兄弟二人的默契配合是劇情爽點的重要來源，但也因此有著隨時可能暴露的巨大風險，如何在步步兇險的境地裡分別全身而退並保證完美的時間差，在明處者無可指摘、在暗處者隱匿無形，成為劇集的一大亮點。

據報導，這對雙胞胎兄弟由秦昊一人演繹，劇中，秦昊飾演的宋卓文、宋卓武兩兄弟，一個文質彬彬心思縝密，一個豪情粗獷行事不羈，二人在組織的安排下通力合作彼此掩護，在一次次任務中應外合完成情報收集工作。宋卓文在明面上跟特務科盡力周旋、博弈爭鬥，宋卓武則在暗中隱密行事，但兄弟倆面對的依然是重重困境，一句看似漫不經心的「這是你弟弟？他跟你長得像嗎」，暗示著接連不斷的懷疑、試探和層出不窮的危機與陷阱。