我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃金價格屢創新高 在好市多買金條划算嗎？

經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

秦昊演繹雙胞胎 與楊冪腦力交鋒

娛樂新聞組／綜合報導
秦昊在新劇中一人分飾兩角。(取材自微博)
秦昊在新劇中一人分飾兩角。(取材自微博)

諜戰題材電視劇「哈爾濱一九四四」近日首曝「信仰不息」版預告及單人海報，並正式定檔。劇中，秦昊一人分飾兩角，與楊冪上演極致腦力交鋒。而這部劇先前也因承載著楊冪轉型的期待而被廣泛討論。

新快報報導，「哈爾濱一九四四》講述共產黨情報人員宋卓文（秦昊飾）被冷血多疑的特務科科長關雪（楊方飾）誤認成自己的雙胞胎哥哥宋卓武，藉著卓武是關雪「救命恩人」這層關係潛入哈爾濱警察廳特務科，經歷千辛萬苦才取得關雪及日本高官的信任，並為戰爭的最後勝利掃除障礙的故事。

作為一部高能量暗鬥諜戰劇，該劇以雙胞胎兄弟交替身分與敵人斡旋的敘事角度切入，讓主角面對的險境不只是潛流洶湧、處處暗礁的敵方陣營，也不僅來自於孤身一人深入敵後的命懸一線，更疊加了一份源自「自身」的不確定性。可以說，兄弟二人的默契配合是劇情爽點的重要來源，但也因此有著隨時可能暴露的巨大風險，如何在步步兇險的境地裡分別全身而退並保證完美的時間差，在明處者無可指摘、在暗處者隱匿無形，成為劇集的一大亮點。

據報導，這對雙胞胎兄弟由秦昊一人演繹，劇中，秦昊飾演的宋卓文、宋卓武兩兄弟，一個文質彬彬心思縝密，一個豪情粗獷行事不羈，二人在組織的安排下通力合作彼此掩護，在一次次任務中應外合完成情報收集工作。宋卓文在明面上跟特務科盡力周旋、博弈爭鬥，宋卓武則在暗中隱密行事，但兄弟倆面對的依然是重重困境，一句看似漫不經心的「這是你弟弟？他跟你長得像嗎」，暗示著接連不斷的懷疑、試探和層出不窮的危機與陷阱。

此外，楊冪則演繹著冷艷聰明的反派角色，與宋卓文、宋卓武形成勢均力敵的對抗關係。同時，劇中也刻畫了一眾鮮活立體的角色，大無畏的革命者、陰險狠辣的特務、畏縮掙扎的叛徒、理想主義的學生……紛亂時局之下，各方勢力激烈角逐彼此交鋒，並做出各自的抉擇和判斷，彰顯了複雜幽深的人性本質。

楊冪飾演冷艷聰明的反派角色。(取材自微博)
楊冪飾演冷艷聰明的反派角色。(取材自微博)

楊冪 共產黨 日本

上一則

不肖星二代詐騙2億日幣 日本男星氣到斷絕父子關係

下一則

曾演出「哈利波特」 53歲侏儒症女星離世

延伸閱讀

「醬園弄」官宣陣容… 趙麗穎因「這理由」番位壓楊冪 章子怡成透明人

「醬園弄」官宣陣容… 趙麗穎因「這理由」番位壓楊冪 章子怡成透明人
楊冪從小夢想當畫家 父母不允許

楊冪從小夢想當畫家 父母不允許
楊冪自爆「畫畫夢」遭父母扼殺… 因劉亦菲、黃曉明讀北電

楊冪自爆「畫畫夢」遭父母扼殺… 因劉亦菲、黃曉明讀北電
紅髮楊冪酷又神秘 染髮花7小時、網憂變「禿頭冪」

紅髮楊冪酷又神秘 染髮花7小時、網憂變「禿頭冪」

熱門新聞

秦老闆多年來致力改變當鋪在民眾心中的形象。(記者葉君遠／攝影)

當鋪老闆秦嗣林曾幫5百位藝人鑑寶 只有她的東西富比國寶

2024-04-12 21:45
薇薇安小時候曾在「黑魔女：沉睡魔咒」扮演睡美人的童年。（摘自IMDb）

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

2024-04-12 10:32
席尼墨菲勇奪奧斯卡影帝，激出不少男星對他的心結。（歐新社資料照片）

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

2024-04-13 13:27
辛芷蕾因為演出王家衛執導的電視劇「繁花」暴紅。(取材自微博)

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

2024-04-16 22:08
具俊曄喜歡騎腳踏車鍛鍊。圖／寬宏藝術提供

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

2024-04-17 09:16
許聖梅(左)和葛斯齊在直播節目上大聊八卦。圖／摘自YT

葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕 許聖梅提供3大線索

2024-04-14 13:18

超人氣

更多 >
南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷
防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

防老年失智 這是中年人可做的最好一件事
86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭
南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線
佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事