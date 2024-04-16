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港片相隔11年入選坎城展映 古天樂振奮：還是能打進國際

記者黃保慧／綜合報導
「九龍城寨之圍城」入選坎城影展午夜展映單元，主演古天樂很振奮。(圖／華映提供)
「九龍城寨之圍城」入選坎城影展午夜展映單元，主演古天樂很振奮。(圖／華映提供)

古天樂、洪金寶、任賢齊、劉俊謙、林峯等實力派巨星共同演出「九龍城寨之圍城」，在上映之前，電影便獲得國際肯定，以獨特的香港風情及驚人的動作場面，入選坎城影展午夜展映單元，讓主演古天樂覺得很振奮，「證明香港的動作電影依然能打進國際市場，希望在各地上映都能獲得好口碑及票房。」

香港電影上次入選坎城影展此單元是11年前，由杜琪峯執導、劉德華與鄭秀文合作演出的「盲探」，時隔多年，再度入選坎城，監製莊澄表示從2016年便開始籌備這部作品，經歷很多困難，「拍攝期間還遇上疫情，很開心大家都沒有放棄，終於獲得坎城影展的認同。」

導演鄭保瑞也開心的說：「這部電影充滿了香港獨有的特色，港產的動作片，可以被世界看到，是個很難得的機會。雖然現在香港已經沒有這個城寨了，但我們用電影保留下來了，希望可以被更多觀眾看見。」

主角古天樂更是大感振奮，「香港電影已經十多年沒有入選這個單元了，這次證明了香港電影還是可以打入國際舞台，希望到時候在各地上映都能有好口碑及好成績。」另一主角林峯說：「很開心自己有機會演出這部電影，希望所有工作人員的努力可以被世界看見。」

近日公布的電影前導預告，便可見到城寨風貌及電影中生猛有力的動作場面，共金寶展現不老身手，空手奪白刃，林峯則是肌肉賁張，以一敵十，而古天樂則是以超然地位，講出城寨中的規矩：「到城寨作亂，命都沒有。」讓觀眾更為期待城寨中的故事。

香港 坎城影展 疫情

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