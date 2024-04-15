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「金手指」演得太過火？王晶：梁朝偉應宣布不再參加金像獎

娛樂新聞組／即時報導
4月14日，第42屆香港電影金像獎頒獎典禮在香港文化中心舉行，梁朝偉憑電影「金手指」獲得最佳男主角。圖為梁朝偉透過視訊發表獲獎感言。(中通社)
4月14日，第42屆香港電影金像獎頒獎典禮在香港文化中心舉行，梁朝偉憑電影「金手指」獲得最佳男主角。圖為梁朝偉透過視訊發表獲獎感言。(中通社)

第42屆香港電影金像獎14日頒獎，香港影帝梁朝偉以「金手指」一片奪得最佳男主角，也是他第6度拿下香港金像獎最佳男主角，成為取得最多香港金像獎影帝寶座的演員。眾人恭喜之於，卻有導演王晶認為梁朝偉應該宣布不再參賽，把機會留給年輕一代。

62歲的梁朝偉1995年以「重慶森林」一片首度奪得香港金像獎最佳男主角，而「重」片也讓他在1994年就先奪得金馬獎最佳男主角，奠定他在香港影壇的影帝地位。

此後，梁朝偉分別藉由1998年的「春光乍洩」、2001年的「花樣年華」、2003年的「無間道」、2005年的「2046」等片獲得第2座至第5座香港金像獎最佳男主角，今年的「金手指」則是第6座。

梁朝偉再獲影帝，導演王晶15日在微博稱偉仔在「金手指」裡的表演不是最佳演出，「有點過火，比色戒，2046的內斂相差很遠」，還表示「如果我是他，會傚法當年譚詠麟，張國榮宣布不再領獎，把機會給年輕一代 。」

譚詠麟1988年第十屆十大中文金曲頒獎禮上，突然宣布不再領取音樂比賽的獎項，一時轟動娛樂圈。

王晶認為梁朝偉應宣布不再領獎。（取材自微博）
王晶認為梁朝偉應宣布不再領獎。（取材自微博）

香港 梁朝偉 微博

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