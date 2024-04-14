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黃磊機艙被偶遇 這一舉動遭批架子大 黃多多也遭譏「像阿姨」

娛樂新聞組／綜合報導
有網友在飛機公務艙偶遇黃磊一家五口，吐槽了黃磊（後排右）脾氣大、他女兒黃多多（後排左）。（取材自微博）
有網友在飛機公務艙偶遇黃磊一家五口，吐槽了黃磊（後排右）脾氣大、他女兒黃多多（後排左）。（取材自微博）

有網友在機艙偶遇中國藝人黃磊一家五口，吐槽了黃磊架子大、他女兒黃多多「穿得像黃磊家的阿姨」，並貼文說：「我是想說真不要給明星加濾鏡，有些私下真的很跩。明星也真的和普通人一樣。」引來其他網友回應，「下飛機之後東西沒拿，不應該等到別人下完，她再回去拿嗎？對陌生人這個態度很正常吧」、「難道要點頭哈腰的跟這位乘客問好，才叫做沒有架子嗎？」

這名小紅書博主發文稱：「本人螢幕上還挺喜歡黃磊老師的，回北京飛機上見到也很開心，但是這次對他們好感全無。」隨後，詳細闡述了在飛機上偶遇黃磊一家的經過。

該博主說，他剛下飛機時，發現耳機遺忘座位，就匆忙回去拿。剛好到黃磊，「他點頭答應後，就冷冷地說，你是不是應該讓我先過去，你再過去。我笑著說好，心想架子真大哈哈無語」；他後來排隊等下機，正好排在黃多多後面，「多多看見我就驕傲地說，不好意思隊伍在那邊，以為我想跟著她」。該博主還說：「我朋友說，多多穿的一直以為是黃磊家阿姨，沒看出來。」

對此，有網友說，黃磊一家和他女兒多多經常被莫名其妙的審判。還有網友認為，該博主的文字裡充滿惡意，「黃磊和多多做的一點問題也沒有，本來就應該先下後上，自己沒有秩序感，還說人家小女孩像阿姨」、「別人又不認識你，沒有表情很正常吧；提醒隊伍在哪邊，隨口解釋一句就好，評論人穿什麼？穿衣自由不懂嗎」。

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