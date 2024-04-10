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范世錡爆挽手張藝凡 戀情衝熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
張藝凡曾為女子偶像組合硬糖少女303成員。（取材自微博）
張藝凡曾為女子偶像組合硬糖少女303成員。（取材自微博）

鳳凰網引述八卦媒體爆料，90後小生范世錡與00後小花張藝凡，兩人打扮低調，挽手同行一起遛狗，疑似同居，媒體並暗指范世錡牽手另一名女子；消息曝光隨即衝上熱搜，范世錡則曬出自己和媽媽的合影，指所謂的另一個女生，其實就是自己的媽媽。

另據媒體報導，32歲的范世錡和24歲張藝凡相差8歲，外表看起來倒是挺般配，粉絲們紛紛表示祝福，認為兩人很搭。有媒體深挖兩人的相識經過，發現他們其實早在去年就一起參加「運動者聯盟」，節目中，范世錡和張藝凡都展現優秀的運動能力，也因為共同愛好結下深厚友誼。

張藝凡也被翻出曾在節目上說了對男友的要求：身高185以上，淡顏系，眼睛小，很陽光，白白淨淨，比自己高，性格好，可以獨當一面，大家覺得這個標準正符合范世錡。

但也有網友對他們的戀情表示擔憂，因為偶像的戀情往往會引起粉絲的情緒，不少圈內戀情因此飽受爭議；還有人覺得，張藝凡是偶像出身，被爆戀情會不會影響事業？

范世錡是從快樂男聲出道，現簽約天娛傳媒；張藝凡所屬經紀公司為時代峰峻，她曾為女子偶像組合硬糖少女303成員。

范世錡從快樂男聲出道。（取材自微博）
范世錡從快樂男聲出道。（取材自微博）

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