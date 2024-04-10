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公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵

娛樂新聞組／即時報導
「臨江仙」女主角是白鹿。（取材自微博）
「臨江仙」女主角是白鹿。（取材自微博）

內地「金牌監製」于正捧人有一套，近日他在自家劇集「臨江仙」開機儀式上，更公開發文表示最愛的演員是白鹿，再次引起不少討論，外界再次猜測吳謹言似乎越來越不受重視了。

香港01報導，于正2018年推出清裝劇「延禧攻略」，使吳謹言紅遍大江南北，一夜之間成為炙手可熱女明星。但近年他被質疑冷落吳謹言，轉捧同公司女藝人白鹿。

白鹿近年曝光率極高，除了擔任綜藝節目「奔跑吧」主持受歡迎之外，一年亦至少推出一部電視劇集，單是去年已推出三部，使她關注度相當高。

于正出席「臨江仙」開鏡儀式後，在社交網站發文表示：「前三分之一比『鬼怪』好看，中間三分之一比『黑暗榮耀』好看，後面三分之一是上升哲學的無限流。」強調該劇集會暴紅，還貼出多張自家女藝人在開鏡儀式上的多張美照，並表示：「我最愛的故事配我最愛的演員。」公開表明白鹿就是他最愛的演員。

不少網友看後就嘲諷他是見風轉舵的人，指當年吳謹言暴紅的時候，他就表示對方是她最愛的女演員之一，另一個是李一桐。而近年吳謹言在影視劇方面曝光率極低，甚至傳出她將同公司解約，對此于正曾公開表示：「敬請期待我們王者歸來，讓你們看到不一樣的于正和不一樣的吳謹言，誰說會放棄？每一個藝人，只要你在我就在，我有一口氣，你就有一條路，人生長著呢，我們不言敗。」

吳謹言（左）2018年演出清裝劇《延禧攻略》走紅。（取材自微博）
吳謹言（左）2018年演出清裝劇《延禧攻略》走紅。（取材自微博）
于正再掀起熱議。（取材自微博）
于正再掀起熱議。（取材自微博）

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