吳磊哭戲太投入 拍完繼續哭到吐

吳磊在新片中有多場聲嘶力竭的崩潰哭戲。(取材自微博)

憑藉「星漢燦爛」、「愛情而已」、「在暴雪時分」等劇人氣飆漲的吳磊，近日與老戲骨與蔣勤勤、陳建斌演出電影「草木人間」。蔣勤勤透露吳磊太過入戲，拍完後在車裡哭了一個多小時，還一度嘔吐不止，讓網友直呼敬業。

片中，吳磊飾演的「何目蓮」原本獨自到杭州求學，就在他大學畢業時，他的母親「吳苔花」（蔣勤勤飾）到杭州工作順便照顧兒子，沒想到卻誤入直銷詐騙集團 。為了救母脫離苦海，吳磊有多場聲嘶力竭的崩潰哭戲，他一度出不了戲，自己躲在車上哭了一個多小時。

貓眼專業版數據顯示，「草木人間」上映四天來，總票房突破5000萬人民幣，但評論區卻呈現兩級化，有網友說，「充滿治癒力量」，但也有人說「故作高深，不知所云」。

據悉，今年清明檔期票房已刷新中國影史同檔票房紀錄，達8.32億人民幣，而「草木人間」在八部新片中暫居第四名，業內人士看好總票房有望突破1億元。

在片中扮演吳磊母親的蔣勤勤表示，「吳磊是一個非常非常可愛、純真的少年，眼神沒有雜質很清澈，我們第一次見面一點距離都沒有」，她還強調，「真希望有這樣的一個大兒子」。