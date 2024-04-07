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戲說從頭／案件奇、角色玄 「逆天奇案2」吸睛

娛樂新聞組╱綜合報導
香港警匪劇「逆天奇案2」導演說，有信心讓觀眾看得欲罷不能。(取材自微博)
香港警匪劇「逆天奇案2」導演說，有信心讓觀眾看得欲罷不能。(取材自微博)

香港警匪劇「逆天奇案」2021年播出時取得佳績，成為TVB年度平均收視最高劇集，結局讓觀眾意猶未盡；三年後，集結陳展鵬、林夏薇、黃智賢、張穎康、劉佩玥等原班人馬，繼續由劉家豪擔任總監製的「逆天奇案2」開播，再度挑動觀眾戲癮。

羊城晚報報導，「逆天奇案」導演製劉家豪堪稱「熱劇製造機」，從早期的「蓋世豪俠」、「他來自江湖」、「溏心風暴」到「逆天奇案」，他的作品總能讓觀眾看得欲罷不能；談到打造熱劇的祕訣，劉家豪給出「情理之中，意料之外」八個字。

劇中的幾對高人氣CP如警界「金童玉女」森Sir（陳展鵬飾）和Wing（林夏薇飾）、O記幹探沈韋力（黃智賢飾）和「法政女神」鍾嘉瑜（蔣祖曼飾）、反派夫妻魏子樂（張穎康飾）和尤麗（劉佩玥飾）的感情走向牽動觀眾的心，他們的感情線會在第二部得到進一步發展。

報導指出，第一部中，森Sir和Wing因為厄娜（馮盈盈飾）的介入而分手，許多觀眾為此扼腕嘆息。劉家豪透露，在第二部裡，森Sir將用九牛二虎之力「追妻」。

至於案件部分，第二部仍主打一個「奇」字。 「案件好看，就會吸引觀眾追下去。」劉家豪透露，為了不讓觀眾猜到故事走向，團隊在劇本創作階段花了很多心思。

劉家豪特別提到第二部的新角色——方力申飾演的天才生物學教授唐冠峰，「他是警方和魏子樂溝通的橋梁。魏子樂腦部受到嚴重損害，所以警方必須靠唐冠峰的專業，才能知道魏子樂腦子裡想什麼。」劉家豪還賣了一個關子：「他的最大作用是幫助警方破案，但他沒那麼簡單，會在故事中起到一個關鍵作用。」

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