「最喜歡肖戰」 鄭裕玲：看遍他所有劇
資深港星鄭裕玲出道40多年，得過無數大小獎項，是香港演藝圈大姐大。近日，鄭裕玲現身劉嘉玲主持的綜藝節目「嘉人自友約」，公開大談內地人氣小生肖戰，還自稱看過對方演的所有電視劇，堪稱鐵粉。
「嘉人自有約」是劉嘉玲首執主持筒的綜藝節目，自開播以來就引起不少關注，她曾邀請朱茵、葉童等人上節目暢聊，成功創造高話題。
香港01報導，鄭裕玲上節目時，當劉嘉玲提及「聽說她很想訪問肖戰」，鄭裕玲馬上露出開心表情，興奮表示「我喜歡看他的電視劇，他所有的電視劇我都有看」。
其實，早在2020年鄭裕玲就曾在自己主持的廣播節目「口水多過浪花」中分享看完「陳情令」的心得，她大方誇讚肖戰的演技，連他12場哭戲都能清楚算出來，並說在不同的情況下，肖戰在角色的處理上非常有層次，且在詮釋魏無羨這個人物性格上，也不會油膩到讓人心生反感。
除了肖戰，鄭裕玲還提及其他幾位很欣賞的內地男演員，「例如張譯，演技很好，去年看過一個電視劇叫『漫長的季節』很好看，其中有一個讓我印象深刻的年輕演員，在裡頭演一個啞巴，名叫蔣奇明，演得非常好。」看鄭裕玲說得頭頭是道，一旁的劉嘉玲都不得不佩服鄭裕玲真的追了很多劇。
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