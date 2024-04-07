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趙本山傳身家300億人民幣 外孫含金湯匙出生

娛樂新聞組／綜合報導
趙本山外孫收到滿滿的金碗、金勺、金筷子等金飾禮物。(取材自微博)
趙本山外孫收到滿滿的金碗、金勺、金筷子等金飾禮物。(取材自微博)

67歲趙本山是中國大陸家喻戶曉的喜劇小品演員，曾蟬聯十幾年春晚「最受歡迎作品獎」，他也涉足影視圈，創辦本山傳媒。今年年初，趙本山的女兒趙一涵產子，他升格當外公。近日，趙一涵大方曬出兒子視頻，但網友卻被桌上成堆的金飾吸引，大讚「果然是含著金湯匙出生」。

趙本山和現任妻子馬麗娟育有龍鳳胎兒女趙一楠(牛牛)、趙一涵(球球)，這兩個孩子的出生彌補了趙本山早年和前妻生下一子卻不幸亡故的遺憾，他將所有的愛全給了牛牛和球球。

從視頻中可見，小奶娃眼睛像葡萄一樣又大又圓，看起來十分可愛。有網友說，和外公趙本山有著幾分神似。不過，最吸睛的還是桌上滿滿的金飾，包括全套的金碗、金勺、金筷子，還有金葫蘆、金鎖片、金手環、平安扣等等。

網友看了紛紛表示，「都快趕上私人金庫了」、「果然是含著金湯匙出生」、「小傢伙太會投胎了」、「一個小娃竟然比我還有錢」。

據悉，趙本山是娛樂圈有名的隱形富豪，早在10年前就傳出他身家30億元(人民幣，下同，約4.2億美元)，還有媒體報導，趙本山曾為徒弟們繳清近億欠稅，相當大氣。如今的趙本山傳身家高達300億元，他的奢華生活也屢屢成為眾人關注焦點。

傳趙本山身家達300億人民幣。（取材自新華網）
傳趙本山身家達300億人民幣。（取材自新華網）

華生

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