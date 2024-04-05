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觀影說劇／張榕容再扮楊貴妃 「貓妖奇譚」致敬「妖貓傳」

記者陳慧貞╱綜合報導
張榕容主演「貓妖奇譚」詮釋三代貓妖奇情戀歌。(取材自微博)
張榕容主演「貓妖奇譚」詮釋三代貓妖奇情戀歌。(取材自微博)

台灣女星張榕容主演的奇幻電影「貓妖奇譚」近日釋出預告、海報，過去她曾以陳凱歌執導「妖貓傳」中的楊貴妃驚豔無數觀眾，此次再演唐風美人，同樣的風情萬種，但貓妖的俏皮魅惑呈現出反差的另一種魅惑，令人驚艷。

提及「貓妖奇譚」拍攝過程，張榕容深刻感受到團隊合作的重要性，該片於2022年冬天在橫店拍攝，面對嚴寒的天氣和長時間的工作，眾人日日都拍到精疲力盡，但團隊的努力和合作使得一切變得可能。

尤其當時疫情剛解封，張榕容回憶儘管前製時間有限，但大家在移動隔離完成後，便立即緊鑼密鼓展開工作，團隊成員來自不同疫情發生地，無私地投入了時間和努力，每天工作超過十幾個小時，「這種拚命工作的態度使得團隊的向心力得以凝聚，讓整個拍攝過程充滿了動力與活力。」

「貓妖奇譚」以盛唐時期洛陽為背景，描述貓妖之靈在城中的奇幻故事，並融合愛情元素，依據大銀幕標準製作，視聽效果華美，呈現出一幅瑰麗的國風畫卷，讓觀眾沉浸在東方奇幻的世界，無論洛陽台榭樓閣的壯闊氣象，還是繁華風情的一覽無餘，都是該片看點。

據悉，「貓妖奇譚」由張炭監製，傅鶇執導，張榕容、王紫逸、陳奕、陳昱同、賴婧等演員主演。有眼尖網友發現，「貓妖奇譚」在畫面構圖、演員的服裝造型上，都是對「妖貓傳」的深度致敬，不少人看好，這部片可以和陳凱歌導演的「貓妖傳」一較高下。

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