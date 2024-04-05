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又遇鹹豬手 迪麗熱巴遭私生飯偷摸手臂 粉怒：性騷擾

娛樂新聞組／綜合報導
迪麗熱巴不是第一次遭遇鹹豬手。(取材自微博)
迪麗熱巴不是第一次遭遇鹹豬手。(取材自微博)

被封為「新疆四美」之一的大陸女星迪麗熱巴，因「三生三世十里桃花」、「長歌行」、「你是我的榮耀」等劇深受觀眾喜愛；近日她在新劇拍攝現場遭大批粉絲圍觀，沒想到有「私生飯」竟偷偷摸她手臂，影片曝光後，引起撻伐。據悉，這不是熱巴第一次遭遇鹹豬手。

迪麗熱巴近日在寧波拍攝新劇「梟起青壤」，該劇男主角是陳星旭，高顏值組合讓網友一片叫好，紛紛敲碗導演「多加點吻戲」。

近日，熱巴現身拍戲現場，遭到大批民眾圍觀，但有網友拍到熱巴在走動的過程中，被一名私生飯偷偷摸了手臂，嚇得她立刻閃躲，幸好工作人員察覺到，立刻阻隔人潮。

影片被PO上網後，「迪麗熱巴被摸手臂」隨即登上微博熱搜，粉絲看後氣炸，紛紛表示，「這種行為和性騷擾沒什麼區別」、「好心疼熱巴」、「追星就追星，動手動腳的幹什麼」、「這人好惡心」。

其實，這不是熱巴第一次遇到鹹豬手，去年7月間，熱巴穿露背上衣現身機場，在粉絲跟上來搶拍的過程中，有一名女子伸手摸了熱巴的裸背，影片曝光後一度引起公憤，沒想到時隔幾個月，熱巴又碰上沒有禮貌的粉絲。

據了解，「梟起青壤」改編自尾魚同名懸疑小說，講述纏頭軍後人「聶九羅」與男主角「炎拓」相遇後，一同探索纏頭軍的祕密，之後攜手揭開一個超越他們想像的世界，故事充滿奇幻色彩。

迪麗熱巴被「私生飯」偷偷摸手臂。(取材自微博)
迪麗熱巴被「私生飯」偷偷摸手臂。(取材自微博)

迪麗熱巴 性騷擾 新疆

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