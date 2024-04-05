又遇鹹豬手 迪麗熱巴遭私生飯偷摸手臂 粉怒：性騷擾

迪麗熱巴不是第一次遭遇鹹豬手。(取材自微博)

被封為「新疆 四美」之一的大陸女星迪麗熱巴 ，因「三生三世十里桃花」、「長歌行」、「你是我的榮耀」等劇深受觀眾喜愛；近日她在新劇拍攝現場遭大批粉絲圍觀，沒想到有「私生飯」竟偷偷摸她手臂，影片曝光後，引起撻伐。據悉，這不是熱巴第一次遭遇鹹豬手。

迪麗熱巴近日在寧波拍攝新劇「梟起青壤」，該劇男主角是陳星旭，高顏值組合讓網友一片叫好，紛紛敲碗導演「多加點吻戲」。

近日，熱巴現身拍戲現場，遭到大批民眾圍觀，但有網友拍到熱巴在走動的過程中，被一名私生飯偷偷摸了手臂，嚇得她立刻閃躲，幸好工作人員察覺到，立刻阻隔人潮。

影片被PO上網後，「迪麗熱巴被摸手臂」隨即登上微博熱搜，粉絲看後氣炸，紛紛表示，「這種行為和性騷擾 沒什麼區別」、「好心疼熱巴」、「追星就追星，動手動腳的幹什麼」、「這人好惡心」。

其實，這不是熱巴第一次遇到鹹豬手，去年7月間，熱巴穿露背上衣現身機場，在粉絲跟上來搶拍的過程中，有一名女子伸手摸了熱巴的裸背，影片曝光後一度引起公憤，沒想到時隔幾個月，熱巴又碰上沒有禮貌的粉絲。