喜劇融合創業史 「乘風踏浪」掀話題

由喬杉、楊子姍主演的電視劇「乘風踏浪」加入了濃濃厚的喜劇元素。(取材自微博)

由喬杉、楊子姍主演的電視劇「乘風踏浪」近日播出，這部著眼於改革開放初期遼寧興城「泳裝創業史」的作品，從人物塑造到劇情展現都加入了濃厚的喜劇元素，輕鬆愜意的感覺與厚重的歷史氛圍相加，給觀眾耳目一新的感覺。

北京晚報報導，「乘風踏浪」以改革開放為時代背景，講述喬杉飾演的彭錦西帶領親友一路創業奮鬥的故事。這是一部1978年到1994的編年史年代劇，具有喜劇和爽劇的雙重特點，與那些虛構的年代創業勵志劇相比，「乘風踏浪」的故事具有現實基礎顯得不虛浮。

作為再現世事變遷的創業劇，「乘風踏浪」透過兩個小人物從解決溫飽到成為萬元戶，再到成為當地企業家代表的歷程，以小見大地展現出改革開放的變遷史。

「乘風踏浪」的編劇徐正超是趙本山春晚小品的編劇，「不差錢」等家喻戶曉的小品都出自他手。

劇情以泳裝題材切入，故事開頭1978年興城海邊的人們還不知泳裝為何物，海灘上的裸泳者一再被驅趕。主角彭錦西因「投機倒把」前往工商管理所接受處理，無意中看到管理所所長晾曬的泳褲，他從中嗅到商機，自此打開了一個新世界。前幾集的劇情中泳裝元素巧妙融入喜劇故事，兜售泳褲、製作泳褲以及彭家兄弟藏泳褲的橋段，不但新鮮有趣，也展現了東北人性格中豪爽、淳樸、幽默的地域特色。

「乘風踏浪」不同寫實正劇，嘗試把喜劇當作年代劇的一種表達方式。前幾集中，彭錦西因被舉報「投機倒把」入獄失去上大學機會等情節，都是當時時代背景下讓人感到無奈辛酸的橋段，不過劇集將現實的冷峻嚴酷處理得較為雲淡風輕，正常的情緒表達在主角的豁達性格中被「一笑而過」。