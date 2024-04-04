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和楊子姍組CP像父女？ 39歲喬杉扮高中生 被嫌「辣眼睛」

娛樂新聞組／即時報導
37歲的楊子姍保養得相當好。(取材自微博)
37歲的楊子姍保養得相當好。(取材自微博)

由喬杉、楊子姍主演的年代劇「乘風踏浪」，憑藉搞笑劇情和演員出色演技獲得廣大好評。但喬杉、楊子姍這對CP卻遭到不少網友吐槽，有人表示「男醜女美」根本沒有CP感，還有人說，一臉皺紋、滿身贅肉的喬杉扮成高中生，讓人「辣眼睛」。

喬杉飾演的彭錦西，在劇情前期是個剛高中畢業、年僅20歲的少年，但當觀眾看到穿著校服的喬杉，實在很難想像他是個高中生。尤其他和女主角楊子姍談情說愛時，努力裝出純情害羞的模樣，更是讓觀眾無法接受。有網友說，喬杉在劇中的人物設定，給人一種油膩圓滑的感覺。

據悉，喬杉現年39歲，與37歲的楊子姍飾演情侶，年齡上是相當匹配的，只是楊子姍相對保養比較好，才會給人違和感，甚至有網友吐槽，「兩人更像父女而非情侶」，讓人不禁對導演的選角眼光產生質疑。

不過，也有網友表示，撇開喬杉的顏值，「乘風踏浪」講述普通老百姓生活的故事，還是挺吸引人的，值得追下去。

眾所周知，喬杉是一名喜劇演員，除了小品、話劇，他還演過「屌絲男士」系列、「煎餅俠」、「縫紉機樂隊」、「你好，李煥英」、「人生路不熟」、「保你平安」等多部膾炙人口電影，人氣也隨之高漲。

喬杉被網友嫌一臉皺紋、滿身贅肉。(取材自微博)
喬杉被網友嫌一臉皺紋、滿身贅肉。(取材自微博)

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