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不配做演員? 昔日「宅男女神」嗆製片一句話

娛樂新聞組／綜合報導
趙奕歡被幾位製片人評級在「其他」，連最基本的第三梯隊都進不去。(取材自微博)
趙奕歡被幾位製片人評級在「其他」，連最基本的第三梯隊都進不去。(取材自微博)

中國綜藝節目「無限超越班2」播出後，引發不少話題。節目組邀請平台和影視劇製作方的幾位製片人，並對參加的多位藝人進行了分級。沒想到，演員趙奕歡被幾位製片人評級在「其他」，連最基本的第三梯隊都進不去。

據悉，「無限超越班2」由曾志偉、爾冬升、郝蕾、寧靜、吳鎮宇、梁家輝等人坐鎮導師席，參與訓練的演員包括黃齡、何洛洛、紀凌塵、金莎、李菲兒、趙奕歡等人。

這次的分級共分三個梯隊，第一梯隊代表可演一些平台評級為S的頭部作品的男女主角；第二梯隊意味著可以演出一些腰部作品；第三梯隊則表示隨時會被淘汰。如果連這三個梯隊都進不去的話，就代表這位演員在演藝圈中缺乏存在感。

對此，趙奕歡問，「所以『其他』的意思是，我不配做演員嗎」。「消失的她」製片人錢重遠說，是基於對她的了解。趙奕歡直接開口回問，「您對我了解多少」。節目引發熱議，不少網友為趙奕歡抱不平。

事後，趙奕歡發文回應爭議，對關心自己的粉絲和朋友表示，「你們的留言我有看到，既然去了我就準備好面對一切，沒事兒，謝謝啦！你的人生，你是誰，你說了算。今天也是元氣滿滿的一天，我們都要開心的過好每一天。」

據了解，趙奕歡曾為電玩遊戲代言，被封為是「宅男女神」，近年來參演過許多電視劇，但都是配角，也未能給觀眾留下深刻印象。

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