趙麗穎戲裡父女有仇 親爸傳訊要她「別太入戲」

趙麗穎在「風吹半夏」中詮釋闖蕩鋼鐵業成女霸總歷程。（中天娛樂台提供）

「陸劇女王」趙麗穎 主演時代劇「風吹半夏」，劇中飾演憑著一己女流之力，在男人堆中殺出重圍的鋼鐵女強人，有野心、看重利益、有手腕的女企業家，詮釋在事業上的魄力、直爽，趙麗穎覺得相當有難度，「我不是一個對金錢特別敏感的人，但是飾演的角色都很會算帳」，加上鋼鐵業相較於其他行業也是很陌生，也讓她在台詞的消化上費了不少苦功。

戲裡，趙麗穎飾演的「許半夏」，因為母親生她時難產，所以和父親矛盾很深，父親更常常為了同父異母的妹妹向她討錢，而自己在事業開創期間回家向父親借錢，遭到父親趕出門並揚言斷絕父女關係，趙麗穎透露，自己的爸爸看到此情節，還特地傳訊息給她，直言：「這部戲的父女關係不太好，希望妳不要太入戲。」，她笑著解釋過往拍攝「知否知否應是綠肥紅瘦」時，因為入戲太深，導致和爸爸講話時都陰陽怪氣。

趙麗穎在「風吹半夏」劇中雖父女關係不融洽，但角色身邊有2好友和她一同創業，「鐵三角」友誼不因利益糾葛而變質，是劇中一大看點，但其中由歐豪所飾演的「童驍騎」卻為事業順利，而擅自行動犯了法，令趙麗穎懊悔，一氣之下動手狂呼「童驍騎」好幾個巴掌，且個個來真的，回想這場戲，趙麗穎更形容是「降童十八掌」，打到自己手也腫了，「第一次這麼實實在在打了這麼多，最後他也不說話，我也不敢說話，我看了我的手都大了一圈，演完後覺得太爽了」。