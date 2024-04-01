劉亦菲「咬手指」登香港地鐵燈板 網笑：仙女社死

劉亦菲的習慣動作，意外登上香港地鐵的LED燈板。(取材自微博)

知名女星劉亦菲 因長相清麗、氣質脫俗，是許多粉絲心目中的「神仙姐姐」。近日，劉亦菲趁著工作空檔來到香港 遊玩，沒想到卻因為一個習慣動作，登上香港地鐵 的LED燈板。網友看了笑翻，紛紛表示「神仙姐姐面子沒了」。

當天，劉亦菲一身休閒、帶著墨鏡現身在海洋公園遊玩，意外被網友拍下她邊咬手指、撕嘴皮，邊看海洋生物的照片。沒想到照片被上傳到網路後，沒多久，香港地鐵LED燈板便出現「劉亦菲低調來港遊樂園，邊咬手指邊看海洋生物」標語，相關話題迅速成為話題。

據悉，香港地鐵廣告版不時會出現各類新聞標題，讓民眾搭車時也能接收最新資訊，劉亦菲難得來香港，卻沒想到意外成了當地的熱門娛樂話題。

對此，網友紛紛調侃，「劉亦菲：我不要面子的嗎」、「仙女社死」、「全世界都知道劉亦菲會咬手指了」、「大明星就是啥都被眾人關注」，隨後有鐵粉翻出舊照，證實劉亦菲經常不自覺撕嘴皮，應該是習慣動作。