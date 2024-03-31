我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓華埠夜晚突發火災 居民憶驚魂

鼠輩橫行 紐約發起「垃圾革命」救市容 居民驚有效

又是翻拍？ 包貝爾自導自演新片 預售票房傳吊車尾

娛樂新聞組／即時報導
包貝爾自導自演的喜劇電影「大反派」即將上映。(取材自微博)
包貝爾自導自演的喜劇電影「大反派」即將上映。(取材自微博)

由包貝爾自導自演的喜劇電影「大反派」還未上映，就成為討論焦點。據悉，該片預售票房僅28.3萬元，這樣的成績，在清明檔期中的12部新片中，淪為吊車尾。而包貝爾的電影創作也引起網友熱議。

「大反派」講述包貝爾飾演的小演員畢超費盡千辛萬苦，終於得到一個演出大反派的機會，但畢超意外失去記憶，竟誤以為自己是綁架案的嫌犯，陰差陽錯「變身」大反派，決心「逆天改命」的他，沒想到遭遇了一系列的爆笑囧事。

有網友扒出，這部片與2020年的法國爆款作品「誰是大英雄」相似度頗高，還有人說，包貝爾主演或導演的「大英雄」、「我的女友是機器人」、「陽光姊妹淘」、「動物園裡有什麼？ 」皆是翻拍南韓電影，於是紛紛猜測「大反派」也是翻拍，不過官方並未證實。

據悉，包貝爾最為人熟悉的就是2016年結婚時，在婚禮現場大鬧伴娘柳岩的負面新聞。當時，柳岩是伴娘團成員，卻被新郎包貝爾、伴郎韓庚等5人撲倒，並一度要將她丟進泳池中，導致她險些走光，最後哭了出來，引發不小爭議。此後包貝爾和她形同陌路，，甚至一度傳出女方是藉此炒作。

直到5年後，包貝爾才回應，自己曾經對柳岩道歉過，但仍無法熄滅網友怒火。

動物園 南韓

上一則

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

下一則

阿湯分手俄羅斯名媛 因「前夫」太可怕？

延伸閱讀

首日票房不到千元…翻拍星爺「九品芝麻官」 網批自取其辱

首日票房不到千元…翻拍星爺「九品芝麻官」 網批自取其辱
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
星網紅自導自演遭蛋襲 未等判決先離台

星網紅自導自演遭蛋襲 未等判決先離台
星國女直播主自導自演在台遭砸蛋 未等法院判決已離台

星國女直播主自導自演在台遭砸蛋 未等法院判決已離台

熱門新聞

朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
吳啟華在「九品芝麻官」中飾演狀師「方唐鏡」，讓人印象深刻。(取材自豆瓣電影)

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

2024-03-25 21:34
胡瓜被台灣遊客拍到在日本跟熟女散步。（讀者提供）

胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安

2024-03-29 23:14
鄧為。（取材自微博）

陸劇新男神送5毛飲料給群演 被指小氣

2024-03-29 22:15
王詩齡屢屢在網上炫富，成為焦點。(取材自微博)

王詩齡炫富屢登熱搜 網友喊話：不要成為「第二個黃多多」

2024-03-29 07:00
港星劉嘉玲（右三）曬出與老公梁朝偉（右一）及南韓女星孔曉振（右二）的合照，網友直呼美好。（取材自微博）

夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」

2024-03-24 07:30

超人氣

更多 >
餐飲美味省時又省錢 美國便利商店迎來黃金時代

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店迎來黃金時代
汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身
命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮
歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護

歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護
紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受