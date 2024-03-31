戲說從頭／王一博扮「追風者」 亂世諜戰闖天下

王一博乾淨、青澀的氣質或導演青睞，被指和主角魏若來十分契合。(取材自微博)

諜戰題材的中國電視劇「追風者」目前正在熱播，王一博、李沁、王陽共同描摹一幅亂世洪潮中的百態畫卷。

新快報報導，「追風者」以1930年代風雲變幻的上海為背景，講述了銀行職員魏若來（王一博飾）憑藉出色的工作能力，逐步得到高級顧問沈圖南（王陽飾）的賞識，並在成長過程中與沈近真（李沁飾）相識、相知、共同戰鬥的故事。魏若來隨後更參與到粉碎國民黨 對中央蘇區的經濟封鎖這場沒有硝煙的戰爭中，逐步成長為金融家。

與其他諜報戲不同，該劇從金融的角度切入這段歷史，在具有鮮明時代特徵的基礎上，展開對於小人物成長史的生動敘述。並且也勾勒出近代工商業、金融中心上海這座城市雲霄之下的社會眾生相。

「追風者」導演姚曉峰受訪時表示，他光和王一博見了一面就決定讓他出演男主角魏若來。他回憶初次見到王一博，覺得他非常有禮貌和謙遜，身上乾淨、青澀的氣質和魏若來十分契合，「王一博和魏若來很相似，我是根據王一博的成長背景，對魏若來這個角色做了一些調整。王一博也是從一個普通少年，然後靠自己，一步步闖出了自己的天下。」

姚曉峰坦言，確定由王一博擔任主演之後，他也對這個諜戰題材的劇本進行了二度創作，一個小人物到大城市發展，無意中捲入了血雨腥風，可能會更好看。

談到與王一博此番的合作，導演姚曉峰透露，其實一開始的確有點擔心，畢竟王一博沒有受過演戲方面的專業訓練，那麼多戲分他能否撐下來？結果王一博非常用功，也很有自己的表達方式，迅速進入角色，堪稱驚喜。