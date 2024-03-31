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戲說從頭／王一博扮「追風者」 亂世諜戰闖天下

娛樂新聞組／綜合報導
王一博乾淨、青澀的氣質或導演青睞，被指和主角魏若來十分契合。(取材自微博)
王一博乾淨、青澀的氣質或導演青睞，被指和主角魏若來十分契合。(取材自微博)

諜戰題材的中國電視劇「追風者」目前正在熱播，王一博、李沁、王陽共同描摹一幅亂世洪潮中的百態畫卷。

新快報報導，「追風者」以1930年代風雲變幻的上海為背景，講述了銀行職員魏若來（王一博飾）憑藉出色的工作能力，逐步得到高級顧問沈圖南（王陽飾）的賞識，並在成長過程中與沈近真（李沁飾）相識、相知、共同戰鬥的故事。魏若來隨後更參與到粉碎國民黨對中央蘇區的經濟封鎖這場沒有硝煙的戰爭中，逐步成長為金融家。

與其他諜報戲不同，該劇從金融的角度切入這段歷史，在具有鮮明時代特徵的基礎上，展開對於小人物成長史的生動敘述。並且也勾勒出近代工商業、金融中心上海這座城市雲霄之下的社會眾生相。

「追風者」導演姚曉峰受訪時表示，他光和王一博見了一面就決定讓他出演男主角魏若來。他回憶初次見到王一博，覺得他非常有禮貌和謙遜，身上乾淨、青澀的氣質和魏若來十分契合，「王一博和魏若來很相似，我是根據王一博的成長背景，對魏若來這個角色做了一些調整。王一博也是從一個普通少年，然後靠自己，一步步闖出了自己的天下。」

姚曉峰坦言，確定由王一博擔任主演之後，他也對這個諜戰題材的劇本進行了二度創作，一個小人物到大城市發展，無意中捲入了血雨腥風，可能會更好看。

談到與王一博此番的合作，導演姚曉峰透露，其實一開始的確有點擔心，畢竟王一博沒有受過演戲方面的專業訓練，那麼多戲分他能否撐下來？結果王一博非常用功，也很有自己的表達方式，迅速進入角色，堪稱驚喜。

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