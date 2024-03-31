我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

李湘、王詩齡曬開名車、吃美食照 網轟又炫富

娛樂新聞組／綜合報導
王詩齡的髮夾一個要價3000多元人民幣。(取材自微博)
王詩齡的髮夾一個要價3000多元人民幣。(取材自微博)

曾在2013年參加過中國綜藝節目「爸爸去哪兒」的王詩齡，是導演王岳倫與主持人李湘的女兒，如今已經15歲的她，正在英國留學。近日，她連連登上熱搜，原來是李湘到英國找女兒，兩人頻頻曬出開名車、吃美食、逛展覽的照片，引起網友吐槽，「又在炫富了」。

從王詩齡曬出的照片裡可見，她頭上戴著的是3000多元人民幣(約415美元)一個的名牌髮夾；她吃的砂鍋飯上，鋪著一層厚厚的黑松露；她從頭到腳的行頭也都是名牌。

還有網友在賣場偶遇正在購物的李湘和王詩齡，只見母女倆雙手提滿購物袋，買得非常開心。王詩齡還在社交平台發文，「媽媽來倫敦的日子，每天都是好心情」。

有網友不解表示，「王詩齡怎麼總是炫富？」另一部分網友解釋，「這不是炫富，這是王詩齡的日常」。

其實，關於「王詩齡炫富」網上已討論很久了。但王詩齡依舊堅持做自己，想發什麼就發什麼，似乎並不在意網友看法。

有網友指出，現在的王詩齡就像曾經的黃多多，不停的「上熱搜」，造成大眾反感，因此喊話王岳倫和李湘，還是讓女兒低調些好，不要成為「第二個黃多多」。

眾所周知，黃憶慈(黃多多)是黃磊和孫莉的女兒，2014年跟爸爸參加真人秀節目「爸爸去哪兒2」，打開知名度，近年來頻被有心人士造謠。

王詩齡屢屢在網上炫富，成為焦點。(取材自微博)
王詩齡屢屢在網上炫富，成為焦點。(取材自微博)

上一則

戲說從頭／王一博扮「追風者」 亂世諜戰闖天下

下一則

王菲罕同框李嫣 「少女感」沒了？ 一部位洩漏年齡

延伸閱讀

王詩齡炫富屢登熱搜 網友喊話：不要成為「第二個黃多多」

王詩齡炫富屢登熱搜 網友喊話：不要成為「第二個黃多多」
逛台灣夜市什麼小吃必買？這個美食登最多人點名：肯定要吃

逛台灣夜市什麼小吃必買？這個美食登最多人點名：肯定要吃
台灣美食 登Netflix節目Somebody feed Phil

台灣美食 登Netflix節目Somebody feed Phil
Netflix美食節目Somebody feed Phil介紹台灣美食

Netflix美食節目Somebody feed Phil介紹台灣美食

熱門新聞

朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
吳啟華在「九品芝麻官」中飾演狀師「方唐鏡」，讓人印象深刻。(取材自豆瓣電影)

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

2024-03-25 21:34
胡瓜被台灣遊客拍到在日本跟熟女散步。（讀者提供）

胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安

2024-03-29 23:14
鄧為。（取材自微博）

陸劇新男神送5毛飲料給群演 被指小氣

2024-03-29 22:15
王詩齡屢屢在網上炫富，成為焦點。(取材自微博)

王詩齡炫富屢登熱搜 網友喊話：不要成為「第二個黃多多」

2024-03-29 07:00
港星劉嘉玲（右三）曬出與老公梁朝偉（右一）及南韓女星孔曉振（右二）的合照，網友直呼美好。（取材自微博）

夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」

2024-03-24 07:30

超人氣

更多 >
這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了
周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界
餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代
汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身
歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護

歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護