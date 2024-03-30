黃曉明發文求助 網：這麼點事，至於嗎？

黃景瑜（左）、黃曉明（右）錄製「極限挑戰」第10期。（取材自微博）

中國男星黃曉明 錄製節目「極限挑戰」第10期，但在前往漠河的途中，卻發生了意外。他發文求助，說是到漠河的班機取消了，問要怎麼過去。除了有大批網友給建議，還釣出不少明星留言，此事因此上了熱搜。

由於「極限挑戰」所有遇到的困難，都需要嘉賓自己想辦法。黃曉明日前發文：「航班取消了，人在要飛往哈爾濱的路上，但怎麼去漠河？在線等，挺急的！」小瀋陽建議，讓黃曉明坐傍晚5時多哈爾濱到漠河的車，說是隔天10時多就到了；黃明昊留言問：「怎麼了哥哥，弟弟已經在漠河了~」；時代少年團成員顏浩翔說：「等我一會兒，我打南邊趕過來」；岳雲鵬打趣說，自己在組裡，「想去都去不了」。

後來，黃曉明決定坐十幾個小時的綠皮車，兩天後的凌晨4時，黃曉明再度發文報平安：「終於安全到達酒店，兄弟們辛苦了，工作人員更辛苦，大家好好休息！」

網友笑他：「曉明哥終於不是2G網了」、「哈哈哈曉明哥終於到了，期待節目表演！」不過，也有人說：「這麼點事發兩次微博 ，至於嗎？」

有網友解釋，黃曉明不是真想「求救」，應是為了宣傳節目。