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竇靖童否認「已婚」 願和謝霆鋒學滑雪

娛樂新聞組／綜合報導
竇靖童被網友稱讚，「很優秀又有教養」。(取材自微博)
竇靖童被網友稱讚，「很優秀又有教養」。(取材自微博)

中國歌手王菲的女兒竇靖童近日受訪時，提到此前王菲跟港星男友謝露鋒到日本滑雪一事，她稱自己不會滑雪，所以沒有同行，被問到願不願意跟滑雪技術高超的謝霆鋒學習，她回應「Yes，Sure」。

現年53歲的王菲與小11歲的謝霆鋒於2014年復合至今，一直愛得低調。今年2月間，有媒體報導謝霆鋒和王菲兩人到日本居住了一段時間，而且被網友拍到兩人在北海道滑雪，還在當地商場購物。

竇靖童近日受訪時，被問到是否有跟著媽媽王菲及謝霆鋒一起去滑雪，沒想到竇靖童不會滑雪，但她表示，非常願意讓滑雪技術高超的謝霆鋒教她。

對此，不少網友紛紛稱讚竇靖童的言談十分得體，「會顧及他人感受」、「很優秀又有教養」。

竇靖童透露，新專輯預計今年推出，被問及是否會母女合作演唱，她罕見大方說，「我持開放態度」。竇靖童表示母親不太對她的作品指點，大多時候都稱讚好聽。至於母親節將至，問她會否相約母親慶祝？她表示家人不重視這些節日。

另外，竇靖童也回應了早前在社群平台分享動態時，無名指戴戒指引發已婚的猜測，她表示，「沒結婚」。

去年8月，竇靖童傳出在國外登記結婚，對象是過去曾合作過的女導演李孟橋，立刻引發網友熱議，不過隨後遭到李孟橋方面否認。

王菲 謝霆鋒 日本

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