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懶理酸民嫌「又老又胖」 林嘉欣曬美照反擊

娛樂新聞組／綜合報導
林嘉欣依舊充滿魅力。（取材自林嘉欣Instagram）
林嘉欣依舊充滿魅力。（取材自林嘉欣Instagram）

金馬影后林嘉欣去年7月無預警宣布與香港導演袁劍偉離婚，12年婚姻畫下句點，當時婚變原因眾說紛紜，但她未多說原因，日前林嘉欣的身材疑似走樣，掀起網友討論，她出席珠寶品牌活動時，造型貴氣，卻被時尚界的博主嘲諷：「沒了過去光鮮亮麗形象，歲月不饒人。」

林嘉欣依舊充滿魅力。（取材自林嘉欣Instagram）
林嘉欣依舊充滿魅力。（取材自林嘉欣Instagram）

港媒「香港01」報導，日前有網民在小紅書上載數張林嘉欣出席珠寶品牌活動的照片，照片中林嘉欣穿上黑色低調華麗的黑色絲絨長裙，雖然服裝設計簡潔大氣，但卻難以掩飾其豐滿的身形。有不少網友看到照片後都認為林嘉欣顏值崩壞，與當年顏值巔峰時期相差甚遠：「虎背熊腰的」、「整個人走樣了」、「老了，胖了」、「她從來沒瘦過」、「感覺肉很厚」，甚至有網友毒舌表示「面部肌膚出顯老化跡象，緊致臉龐略顯鬆弛。」但也有人為林嘉欣緩頰：「都45歲，放過人家吧！」

林嘉欣在Instagram曬出出席第48屆香港國際電影節美照，氣質優雅。（取材自...
林嘉欣在Instagram曬出出席第48屆香港國際電影節美照，氣質優雅。（取材自林嘉欣Instagram）

不過，她在Instagram曬出出席第48屆香港國際電影節，在台上展現優雅氣質，看起來仍然充滿魅力，並寫下「第48屆香港國際電影節正式開幕，大家記得入場支持各地優秀電影」，看起來完全不受影響。

現年45歲的林嘉欣去年接受訪問時提到，離婚心情已經慢慢回復，「我平復了，因為我覺得最關鍵是我和袁導演我們有很多的溝通，我們基本上每天都通過WhatsApp聯絡」。

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