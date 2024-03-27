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馮德倫跨界科技圈 合作蔡崇信拍紀錄片

娛樂新聞組／綜合報導
馮德倫（右）在社群媒體上曬出一張與阿里巴巴集團主席蔡崇信（左）的合照。（取材自Instagram）
馮德倫（右）在社群媒體上曬出一張與阿里巴巴集團主席蔡崇信（左）的合照。（取材自Instagram）

香港男神兼導演馮德倫跨界科技圈？他近日出席在亞洲國際博覽館舉行的Web3論壇，稱對區塊鏈、Web3非常有興趣；還宣布合作阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信投資的紀錄片。

香港01報導，馮德倫近年多留香港工作，完成多個電影項目，向來前衛兼具前瞻性的他，日前獲「ComplexCon Hong Kong」邀請，出席Web3論壇，分享對第三代互聯網的看法，他說：「我一直都對這個科技尤其是區塊鏈、Web3部分非常有興趣，好開心可以參與，這次的經歷好愉快，香港的ComplexCon做得非常不錯，希望來年會繼續做。」

馮德倫事後在社群媒體曬出一張和蔡崇信的合照，宣布參與紀錄片「Breaking Boundaries」拍攝，他寫道：「很高興和蔡崇信先生透過他的媒體投資公司127 Wall監製這部快要完成的紀錄片。

這部紀錄片是講述由單親媽媽撫養長大的加州少女格羅洛娃(Nastasya Generalova) ，身為美國藝術體操隊唯一黑人女孩的經歷，以及在東京奧運資格賽前，在緊張氣氛中與媽媽之間的關係。」

香港 投資 東京奧運

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