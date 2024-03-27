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秋瓷炫喝醉 于曉光老公力爆棚：背妳一輩子

娛樂新聞組／綜合報導
于曉光穩穩地把秋瓷炫背在身上。(取材自微博)
于曉光穩穩地把秋瓷炫背在身上。(取材自微博)

南韓女星秋瓷炫主演「回家的誘惑」成名，長年在中國發展的她，於2017年和中國男星于曉光結婚，並透過韓綜「同床異夢2 - 你是我的命運」公開夫妻生活，老公于曉光也因此在中、韓擁有知名度，夫妻甜蜜模樣一度被視為演藝圈恩愛夫妻；而于曉光曾傳出與其他女子牽手坐大腿風波，不過秋瓷炫在節目中公開談到此事，並力挺老公。

近日，陸媒公開一段秋瓷炫醉後被于曉光背上車的畫面，影片中七秋瓷炫似乎已醉到不醒人事，完全趴在于曉光背上，而于曉光穩穩地背著她走到車邊。事後，秋瓷炫微博發文：「老公，辛苦了～我一輩子對你好」，于曉光也回應：「沒事，應該的。我背妳一輩子」，隨文還附上秋瓷炫在他背上開心的模樣。

雙方微博發文看似夫妻秀恩愛互動，但有網友發現，秋瓷炫微博發文的IP竟是標記著「華為Mate40保時捷的設計」，質疑根本不是秋瓷炫自己想發的，認為秋瓷炫根本不會打中文，以往都是由他人代發，且她平時低調不太秀恩愛，表示「某人愛蹭」，不過也有網友認為，即便不是秋瓷炫親自發的，是由他人代發，她也不可能不知道，夫妻倆就是恩愛，旁人就別再多加揣測了。

微博 華為 南韓

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