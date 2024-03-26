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邢菲首演玄幻劇 「烈焰」拍綠幕喊難適應

娛樂新聞組／綜合報導
邢菲表示，自己和白菜這個角色「市井少女」時期很像。(取材自微博)
邢菲表示，自己和白菜這個角色「市井少女」時期很像。(取材自微博)

電視劇「烈焰」講述了人族王子伍賡（任嘉倫飾）在經歷了家仇國恨之後，淪為奴隸歷經磨難，最後帶領眾族反抗壓迫的故事。劇中，邢菲飾演的女主角白菜出場的身分只是一個普通的市井少女，實際上她身分神秘，擁有隱藏的獨特能力。日前，邢菲受訪時表示，生活中的自己和白菜「市井少女」時期很像，「我倆都是想法比較簡單，想跟身邊的人過好當下，就是很普通的女孩兒。」

新京報報導，劇中一開始，白菜以普通的平凡少女身分亮相，身上的敘事線也多以生活中的瑣事為主。但在邢菲看來，身為平凡少女的白菜也擁有大智慧，比如前期伍賡衝動的時候，差點兒沒命，是白菜提醒他要活著，才有希望；在礦場也是白菜作為最強輔助，跟大家一起提升幹活效率。

白菜看似柔弱，但其實內心非常強大。邢菲表示，包括她看似永遠在擔心伍賡，每天哭哭啼啼的，實際每次在關鍵時刻她都是全方位支持伍賡的，也會有「他都在心繫天下，我怎麼可以只在意眼前這種格局」的想法，「實際上，當下擔心的眼淚和內心的支持是完全不衝突的。」

「烈焰」中存在著大量的特效拍攝，邢菲因此也面臨一個挑戰：拍綠幕。邢菲坦言，自己之前沒有拍過這種玄幻題材作品，所以需要培養另外一種信念感，「比如要演出那種正在往前衝的時候，突然有一堵『空氣牆』的力量擋住了我，或者對面一伸手就要想像有一股強大的力量襲擊了我，這個對於演員來說雖然是需要做的必修課，但因為之前沒演過這類角色，這次在飾演的過程中還是做了很多準備去提前適應的。」

在邢菲看來，白菜和伍賡之間是一種惺惺相惜、互相理解互相支持的感情，這種感情既不是單純的並肩作戰，也不是單純的互相喜歡。 「我喜歡你，我希望你平安健康快樂；但我同時又理解你，理解你的使命，理解你的任務和理想，所以我選擇支持你，並且盡自己所能地去幫助你。這個感情其實很複雜。」

在具體飾演過程中，例如白菜前期逗阿狗（伍賡的另一個身世轉化）撓下巴，到後期用撓下巴試探伍財的身分和感情，邢菲表示，這部分導演也給了她很多建議，如何體現阿狗和白菜兩人之間的互動，「反而是這些小細節增加了觀眾對於兩個人物關係之間的理解。」

「烈焰」是邢菲和任嘉倫繼「烏鴉小姐與蜥蜴先生」之後的第二次合作。邢菲表示，也因為再度合作，兩人少了很多逐漸熟悉了解的過程，邢菲笑言，「這對內向的人非常友好，嘉倫哥本身戲就非常好，加上這次也默契了很多。因為是第一次演這種古裝玄幻，在現場嘉倫哥給了我很多非常好的建議，包括節奏的把握，表演的分寸，這些都是很實實在在的幫助。」

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