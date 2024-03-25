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不甜美了…趙露思穿低胸馬甲、畫煙燻濃妝 遭譏災難

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思工作室發布的精緻照片。（取材自微博）
趙露思工作室發布的精緻照片。（取材自微博）

25歲的新生代戲劇女神趙露思日前以品牌大使身分，在澳門出席酒店開幕活動，她畫上煙燻妝、穿著低胸馬甲擠出事業線壓軸登場，一改甜美風，卻引來「造型、妝容、髮型都災難」的負評，網友也直言「不好看」。

綜合媒體報導，時尚品牌Versace旗下酒店開幕，香港女星陳凱琳及賭王何鴻燊家族成員、南韓女星申惠善及男團2PM成員玉澤演，還有台灣男星林柏宏等都出席盛會；現場粉絲群人數，以趙露思的粉絲最多，在場外不停大叫偶像名字及口號以壯聲勢，趙露思表示，這是新戲殺青後第一個活動，很開心見到許多粉絲，她做完訪問後主動走近粉絲，揮手打招呼，表現親民。

趙露思任品牌大使，她穿著Versace裸色馬甲上衣搭配銀色迷你裙，迅速成為熱搜話題。網友多數表示不適合她，「感覺不好看還好風塵」，大批粉絲在其工作室微博留言要求換掉造型師，「這麼甜美的女孩子，給她弄這麼濃的造型，我也是無語了」、「造型師跟她有仇嗎」。

也有一些網友覺得趙露思現場影片中「臉變圓了」，看起來和工作室發的精緻美照有落差，「不就跟照騙似的嗎」、「這樣的脫了高跟鞋腿是有多短」；但「智族GQ」編輯總監劉冲PO合照時，特別強調是「原圖」。

此外，「港媒鏡頭下的趙露思生圖」、「趙露思造型師」後，隔日「何超蓮趙露思合照」、「范思哲掌門人趙露思合照」陸續上熱搜，有網友說：「趙露思的討論度真的太大了，這次贏麻了…」但也有人說：「 她真的好在意，買了那麼多rs（熱搜）就是為了證明自己好看，其實每一個合照都被秒得徹底，分不清誰是明星。」

趙露思冶豔風格出席盛會，被指時尚災難。（視頻截圖）
趙露思冶豔風格出席盛會，被指時尚災難。（視頻截圖）

澳門 香港 微博

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