不甜美了…濃妝趙露思穿裸色低胸馬甲 被批災難
新生代陸劇女神趙露思日前以品牌大使身分，在澳門出席酒店開幕活動，她畫上煙燻妝、穿著低胸馬甲擠出事業線壓軸登場，一改甜美風，卻引來「造型、妝容、髮型都災難」的負評，網友也直言「不好看」。
綜合媒體報導，時尚品牌Versace旗下酒店開幕，香港女星陳凱琳及賭王何鴻燊家族成員、南韓女星申惠善及男團2PM成員玉澤演，還有台灣男星林柏宏等都出席盛會；現場粉絲群人數，以趙露思的粉絲最多，在場外不停大叫偶像名字及口號以壯聲勢，趙露思表示，這是新戲殺青後第一個活動，很開心見到許多粉絲，她做完訪問後主動走近粉絲，揮手打招呼，表現親民。
趙露思任品牌大使，她穿著Versace裸色馬甲上衣搭配銀色迷你裙，迅速成為熱搜話題。網友多數表示不適合她，「感覺不好看還好風塵」，大批粉絲在其工作室微博留言要求換掉造型師，「這麼甜美的女孩子，給她弄這麼濃的造型，我也是無語了」、「造型師跟她有仇嗎」。
也有一些網友覺得趙露思現場影片看起來和工作室發的精緻美照有落差，「不就跟照騙似的嗎」、「這樣的脫了高跟鞋腿是有多短」；但「智族GQ」編輯總監劉冲PO合照時，特別強調是「原圖」。
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