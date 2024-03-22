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罹患漸凍症「尿失禁」 林一新戲虐哭上百萬觀眾

記者杜沛學／台北即時報導
林一扮演「漸凍症患者」精湛演技虐哭百萬觀眾。（圖／天浩盛世提供）
林一扮演「漸凍症患者」精湛演技虐哭百萬觀眾。（圖／天浩盛世提供）

中國男星林一在漸凍症題材陸劇「謝謝你溫暖我」中，飾演風華正茂卻罹患肌萎縮側索硬化（漸凍症）的「林拓」，透過肢體和眼神的變化表現病弱，讓觀眾隨劇情共情感受「漸凍症患者」逐漸失去身體控制權的無力和絕望。

回憶起準備角色的過程，林一坦言：「起初是非常緊張和擔心的，因為林拓其實非常複雜，除了開始的溫暖陽光給予身邊人非常多情緒價值外，他在剛步入職場就被確診漸凍症，這無疑是一場重大的變故，為他之後的行為和情緒轉變都奠定了基礎，詮釋這樣的角色對於我來說是非常有難度的。」

為了更瞭解漸凍症群體的狀態和感受，在表演中更貼近真實的病人，林一在正式開拍前找了不少關於病症的紀錄片、電影和資料，也請教「漸凍症患者」前京東副總裁蔡磊，以及其主治醫師亦是劇中的醫生樊教授，他認真地說：「他們讓我看到兩個群體為這個疾病的努力，同時也在他們身上學到勇敢和愛，這也讓我對林拓的理解更加深刻。」

劇中有不少片段在網路上掀起熱議，其中「林拓尿失禁」、「林拓因外公離世崩潰」更是看哭上百萬名觀眾。林一也說自己對那兩場戲印象非常深刻，「尿失禁是生理上的打擊、外公去世是精神上的打擊，歷經徹底的崩潰後，他從絕望中涅槃、開始掙扎自救，而我也因此更加入戲、更加理解林拓」。

林一在「謝謝你溫暖我」中剛步入職場就被確診漸凍症。（圖／天浩盛世提供）
林一在「謝謝你溫暖我」中剛步入職場就被確診漸凍症。（圖／天浩盛世提供）

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