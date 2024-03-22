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「甄嬛傳」安陵容 消失3年顧癱母

娛樂新聞組／綜合報導
陶昕然(右)自2021年突然消失螢光幕前，原來是為了照顧生病半邊癱瘓的媽媽。(取材自微博)
陶昕然(右)自2021年突然消失螢光幕前，原來是為了照顧生病半邊癱瘓的媽媽。(取材自微博)

女星陶昕然在2011年宮鬥劇「後宮甄嬛傳」中飾演從温婉善良變得陰狠耍心機的「安陵容」而走紅，之後幾乎每年都有作品和觀眾見面，但2021年她突然消失螢光幕前，就是為了照顧生病半邊癱瘓的媽媽。

噓！星聞報導，陶昕然攜媽媽參加新節目「是女兒是媽媽」，節目先導片近日曝光，被問到為何突然消失3年，媽媽陶躍娣則透露陶昕然是為了照顧她才放棄工作。談到健康狀況，母女抱頭痛哭，陶躍娣恢復情緒後，表示她先是2021年心臟裝了4個支架，隔年又突然腦梗塞，導致她左邊手腳癱瘓，她眼眶泛淚感謝家人，特別是女兒陶昕然，「現在我能恢復這個樣子，也多虧了女兒的照顧」，此時陶昕然已在一旁默默拭淚，陶躍娣拍拍女兒給予安慰，也哽咽說道：「把媽媽從殘廢的邊緣救回來，這是我特別感動的。」

陶躍娣說：「我要感謝我的女兒，再還有我的家人，我的兒子、我的兒媳婦，對我後期的康復，都照顧得特別好。」並透露當時她生活無法自理，像是洗頭、洗澡之類的，都是靠女兒陶昕然幫忙，表示女兒毫無怨言，特別感謝女兒，「她是一個特別孝順的孩子。」

網友看了影片也相當感動，也跟著哭了，希望天下所有的媽媽都身體健康。

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