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楊洋怎麼了？拄著拐杖就醫…網猜：拍武打戲舊疾復發

娛樂新聞組／即時報導
楊洋的敬業精神獲得一致認同。(取材自微博)
楊洋的敬業精神獲得一致認同。(取材自微博)

大陸知名男星去年和王楚然主演的「我的人間煙火」，惹來一片負評，人氣下滑。近日，許久不見的楊洋突然傳出拄著拐杖現身醫院，據悉，他是因舊疾復發就醫，目前已做完手術，正在康復期。網友紛紛喊話，要楊洋多保重。

從網上流出的畫面可見，楊洋拄著拐杖，由經紀人賈士凱陪同到醫院就診，當天，他穿著淺色上衣，戴著黑框眼鏡，帥氣依舊。只見楊洋雖然走路得依賴拐杖，但每一步都走得堅定有力。而他結束看診後，醫生也陪同他到門口，並叮囑他注意事項，相當貼心。

據悉，楊洋去年在拍攝「凡人修仙傳」時，就曾傳出拍戲過程受傷，當時還有網友目睹他下戲後穿著戲服，走路一拐一拐的樣子。因此網友猜測他是因拍攝「凡人修仙傳」武打戲導致舊疾復發，強忍至殺青後才一併治療。

還有網友表示，其實早在去年2月間，楊洋就受傷了，當時評論區還出現疑似醫護人員的回覆。

眾所周知，楊洋非常敬業，拍武打戲幾乎都是親自上陣，就連業界老大哥成龍也公開讚揚過他。

對此，不少粉絲心疼喊話，「要多多休息啊」、「拍戲太拚命了，搞得一身傷」、「好好保護自己吧」。

楊洋被發現拄著拐杖現身醫院。(取材自微博)
楊洋被發現拄著拐杖現身醫院。(取材自微博)

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