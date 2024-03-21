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劉琳「蘭閨喜事」蘭閨狂逼婚 網驚：像極了我媽

記者杜沛學／綜合報導
劉琳詮釋逼婚母親入木三分。(圖／愛爾達電視提供)
劉琳詮釋逼婚母親入木三分。(圖／愛爾達電視提供)

中國「國民媽媽」劉琳曾在「知否知否應是綠肥紅瘦」中飾演「大娘子」一角，古裝喜劇「蘭閨喜事」中則飾演一位守寡18年、為女兒婚事操心的單親媽媽「杜如玉」，在劇中整日催婚，把嘮叨、操心、嘴硬心軟而有點嚴厲的母親刻畫得入木三分，尤其一句：「你這又不著急（相親）了，你都30（歲）了知不知道？」讓觀眾直呼：「簡直像極了我媽！」

劉琳在「蘭」劇中，獨自撫養四個性格截然不同的女兒長大，為了她們的婚事不惜舉家遷往繁華的江臨城，儘管相親路不順，但女兒們的真命天子還是以各種意外的方式出現。這也是她首次挑戰古裝喜劇，帶給觀眾強烈的反差感，目前導演和製作團隊透露已經開始策畫第二季，屆時也希望能再次聚集原班人馬同台演出。

除了劉琳的反差演技讓人驚艷，劇中還有一位帥氣小鮮肉相當吸睛，出身偶像選秀節目「創造營2019」，並順利以「R1SE」成團出道的任豪，在選秀節目中就曾被導師迪麗熱巴直誇「帥翻了」，結束限定團體活動後轉戰演員，在「蘭」劇中飾演武林盟主的兒子，一心想要成為大俠的「路不平」，角色散發出自然喜感，讓許多只見過他唱跳的觀眾感到驚訝。

任豪曾在訪問中被問到「路不平」是否是本色出演？只見他笑說：「我和路不平其實很不像，我比較慢熱，也不會像他話那麼多。」回憶拍攝過程，他也感性發文：「第一次的表現還是有很多不足和遺憾在的，未來的時間裡，我也會繼續學習的！接下來的日子裡，我會帶著路大哥的樂觀可愛繼續努力，繼續解鎖更多不一樣的角色！」

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