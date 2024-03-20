TVB演員班落榜 吳鎮宇曾剃度出家

吳鎮宇(右)「剃度出家」照片流出。（取材自微博）

香港 金馬影帝吳鎮宇，近來在內地綜藝節目「無限超越班2」當導師，他點評學員們演技的言論及表情，常會登上熱搜，而近來中國網友就瘋傳他年輕剃度出家的照片，還強調這不是劇照。

噓！星聞報導，中國網友挖出吳鎮宇早年落髮為僧的照片，並指出他當時因為考了3次TVB演員訓練班都沒上，因此一氣之下決定參加為期4天的短期出家修行，所以照片中吳鎮宇剃了光頭，並穿著袈裟，而之後他第4次去考TVB演員訓練班，最後終於如願。

據港媒報導指出，吳鎮宇篤信佛教曾透露過以前有在妙法寺短期出家的經歷，還計畫等50歲後，就出家當1、2年的和尚，不過如今62歲的他工作行程不斷，看來出家計畫暫時還未能進行。

另據新浪娛樂報導，吳鎮宇在「無限超越班」的表現備受矚目，為觀眾帶來了無數的驚喜；同時，也再次帶火了吳鎮宇與兒子吳費曼的互動。近日有網友給吳費曼留言，讓他評價一下老爸吳鎮宇在「無限超越班2」的表現，他刻意發微博 表示：「錢______，屎______。錢______，屎______」，還註解「你們看到是廣告，他聽到的是錢到」，有網友立馬留言：「錢難掙，屎難吃。錢到位，屎真香」；也有人表示，「還是兒子會罵」。

此外，張睿日前在節目挑戰電影「無間道2」中吳鎮宇的角色「倪永孝」，吳鎮宇一直不滿意張睿的表演，不只一路扣分，甚至衝去現場親自示範，但吳鎮宇仍嫌張睿表演沒有層次，最後氣到當場轉身離開，嚇壞眾人，網友評論說：「能感受到張睿溢出螢幕的壓力感，無間道太經典了」。