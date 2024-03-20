徐璐爆姐弟戀 新歡是24歲港星吳崇軒

徐璐爆熱戀吳崇軒。（取材自微博）

29歲中國女星徐璐近日被爆與一名戴口罩 的神祕男子逛街，兩人舉止親密，疑似新戀情。

根據知名狗仔爆料影片，徐璐日前戴毛線帽、以口罩遮面與一名男子到某藝術園區，雖有女助理一路隨行，但不管徐璐走到哪邊男方都緊跟其後，進出商店時，還會貼心的為她開門。期間，兩人拿手機互相為對方拍照，拍完將頭湊在一起檢閱成果之時，男子還輕攬徐璐的腰，一舉一動都像極了熱戀中的情侶。據悉，該神祕男子是現年24歲的香港 男星吳崇軒。

徐璐在「後宮甄嬛傳」飾演甄嬛妹妹「甄玉嬈」打開知名度，星途一路順遂，近期參演的「若你安好便是晴天莫菲」、「良辰美景好時光」、「月歌行」等都有不錯成績。徐璐2019年時大方認愛男星張銘恩，不料男方竟劈腿大3歲女星胡冰卿。如今爆出新戀情，粉絲說：「輪到徐璐談年下了，看好這段戀情，祝姐姐幸福。」