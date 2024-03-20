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許鞍華揭「傾城之戀」男主角原想找鄭少秋

娛樂新聞組／即時報導
許鞍華(右)為最新紀錄片「詩」來台宣傳。（圖／佳映提供）
許鞍華(右)為最新紀錄片「詩」來台宣傳。（圖／佳映提供）

香港知名導演許鞍華日前為最新紀錄片「詩」到台灣宣傳，她提到當年拍攝改編自作家張愛玲同名小說「傾城之戀」，本想找鄭少秋擔綱男主角，可惜當時沒拍成。對於未來是否有拍新片的計畫，許鞍華則順其自然。

許鞍華分享紀錄片「詩」的創作歷程說，她大學時主修文學，因為爸爸跟爺爺的薰陶，她一直對詩很有興趣。她說1975、1976年左右就有拍「詩」的想法，後來先拍了與香港有關的「傾城之戀」。她透露內幕說，一開始想找因鄭少秋鄭少秋來演，「他是一個一直很想合作但一直沒合作到的演員」，遺憾的是當時戲沒拍成。

許鞍華後來在1984年拍電影版「傾城之戀」，但當時鄭少秋拍電視劇「書劍恩仇錄」太累生病了，她改找周潤發演男主角，「不過那時周潤發也在當兵，要喬也很不容易。」

許鞍華說，她之所以會想拍攝紀錄片「詩」，是源於黃燦然的詩作「戀愛中的女人」，這首詩完全是因角度的調度，成了視角不斷轉變的精采戲劇。她逼黃燦然親自演出詩中那名遇見這個女人的男子，黃燦然喊冤「詩裡的這個不是『我』啊。」沒想到隔行如隔山，詩人與演員真的是不同專業，聞天祥緩頰說：「他演得還不錯，其實還好啦。」許鞍華再補刀：「一同演出的女孩最可惜了，因為她演得很好。」

76歲的許鞍華被問到是否有新的拍片計畫，許鞍華表示：「順其自然，能拍就拍吧。」她說若要拍片，希望能從有趣的紀錄片或是電視劇著手。

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