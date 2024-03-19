林峯老婆穿搭被嫌老土 懟網友：不喜歡不要看

張馨月分享一系列穿搭照，被網友嫌土。(取材自微博)

港星林峯在2019年與大陸模特兒張馨月結婚，婚後育有一女「格格」，夫妻倆不時大曬恩愛，但「峯嫂」近年成為網友攻擊對象，更不時被翻出黑歷史。日前張馨月分享了一系列穿搭照，卻被網友狠批「老土娘味濃」。

香港 01報導，張馨月日前在社交平台分享了自拍的五個不同造型，並寫道：「#隨性 #取悅自己 #隨便發發」。有網友看了，建議張馨月學習穿搭，「結婚了，你就不只是你一個人了。都說老婆是老公的臉面，你身材很好長得也很漂亮，咱這氛圍感也可以有一些。」

張馨月看了似乎不是那麼認同，回說，「說到底大家都是個看客，喜歡多看看，不喜歡就不看，也不會影響任何人的生活，至於我老公，生活裡他是我的另一半，工作中他是影迷歌迷的，私下我倆只想舒舒服服的，哪天我想要走氛圍感的時尚路線了，認真經營小紅書 了，我會努力做氛圍感的。」

據悉，張馨月自從與林峯在一後，不時被網友拿來和林峯舊愛吳千語比較，而她亦曾在綜藝節目中哭訴，外界認為她配不上老公林峯，令她相當委屈。張馨月更曾被網友狠批處處模仿吳千語，無論是穿搭造型還是影相姿勢都十分相似。