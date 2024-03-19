梁朝偉與不熟男團合照 社恐發作網呼「真可愛」

梁朝偉(右二)與香港男團P1X3L合照時，疑似社恐症發作。(取材自Instagram)

行事作風一向低調的影帝梁朝偉 ，去年突然加入影音平台，還拍片承認自己患有「社交恐懼症」，引起網友議論。近日，他與香港 男團P1X3L合照時，再次「社恐」發作，不少網友看了照片直呼「真可愛」。

梁朝偉日前出席香港電影導演會的頒獎典禮，被不少人邀約合影。P1X3L成員歐鎮灝也在社交平台上傳和偶像合影，只見梁朝偉露出尷尬的笑容，顯得超不自然，尤其是一雙手不安的互握著，讓不少網友一眼就看出，「影帝社恐又發作了」。

據悉，香港三人跳唱男子組合P1X3L是2021年才出道，從梁朝偉和P1X3L三人站立的距離就可明顯看出，他和這個年輕世代男團並不熟悉。從梁朝偉僵硬的笑容、不知所措的雙手、緊抿的雙唇這三個小細節，更是一眼看出他當時的心情。

網友紛紛打趣說，「社恐的太明顯了」、「沒有嘉玲姐在身邊就發作了」、「快放他走吧」、「真的把社恐表現得淋漓盡致」。

據悉，梁朝偉先前在宣傳新片「金手指」時曾表示，自己平時的確很怕人多的地方，工作的時候還好，但跟陌生人在一起時，就不知道怎麼開始跟人溝通，所以喜歡獨處。

他被問到「如何克服社恐」時，靦腆笑著說：「我有辦法，第一招微笑，第二招揮手，第三招比愛心」，答案笑翻一票網友。