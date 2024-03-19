我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺94歲亞裔婦兇手只判5年緩刑 華人社區不滿處分寬鬆

川普付不出4.5億擔保金 資產恐遭扣押

譚詠麟揭不再領獎原因 罕談與張國榮昔日「恩怨」

娛樂新聞組／綜合報導
譚詠麟自爆不再領獎的背後原因。(取材自微博)
譚詠麟自爆不再領獎的背後原因。(取材自微博)

現年73歲的「校長」譚詠麟曾是80年代的天王巨星，貴為殿堂級歌手的他當年獲獎無數，稱霸香港樂壇。不過，譚詠麟在1988年「第十屆十大中文金曲頒獎禮」上突然宣布不再領取音樂比賽獎項，令外界譁然，日前他在綜藝節目中親揭背後原因。

香港01報導，譚詠麟在節目中唱了多首經典金曲之外，還與主持人伍仲衡及周國豐大談樂壇往事，當中亦有提及與哥哥張國榮之間的「恩恩怨怨」。當年譚詠麟與張國榮被傳不和，兩人的歌迷更是勢同水火，彼此攻擊互罵，對此，譚詠麟無奈感嘆，「是歌迷不懂事」。

譚詠麟表示，與張國榮私下關係友好，並指當年歌迷誤以為他們之間鬥爭是真的，若張國榮仍再世的話，必定會說，「以前那些人是傻的」。

報導說，譚詠麟提到在第十屆十大中文金曲頒獎禮上宣布不再領獎一事，直言當時的樂壇不健康，因自己入圍各大頒獎禮的歌曲甚多，他認為這個情況不健康，所以經過一個幾月反覆思量後作出決定，「拿獎不是代表一個人的榮耀，而是香港當年所有人的眼光，歌迷的心血和支持的力度，我覺得再多幾年都是這樣，何必呢？不如留點機會給努力付出的人。」

據悉，張國榮當年進入歌壇時，譚詠麟的溫拿樂隊獲獎無數，已經有很大影響力，但就在第二年，張國榮迎來大爆發，用一首「Monica」征服聽眾的心，出盡鋒頭。「新王登基」讓許多人無法接受，於是媒體便開始籌畫兩人的「恩怨」，加上雙方粉絲開始勾心鬥角，才形成兩人不和傳言。

香港 入圍

上一則

張震嶽滑完雪患病 劇痛如「大面積電擊」走路像長芒果

下一則

惠利全黑圖道歉 韓韶禧疑秀戒宣示主權

延伸閱讀

搶票需先儲值488元？ 周杰倫杭州演唱被嘲「吃相難看」

搶票需先儲值488元？ 周杰倫杭州演唱被嘲「吃相難看」
最美餓鬼莫允雯 詮釋新版「胭脂扣」

最美餓鬼莫允雯 詮釋新版「胭脂扣」
李玟、高以翔、喬任梁「被AI復活」 家屬出面譴責

李玟、高以翔、喬任梁「被AI復活」 家屬出面譴責
譚詠麟罕談與張國榮昔日「恩怨」 親揭不再領獎背後原因

譚詠麟罕談與張國榮昔日「恩怨」 親揭不再領獎背後原因

熱門新聞

彭禺厶飾演包龍星，被指很「出戲」。(取材自微博)

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

2024-03-17 21:31
林雪承認晚年身體出狀況，要積極減肥。（圖／摘自Instagram）

「食神」最強綠葉胖到136公斤 滿頭白髮認身體出狀況

2024-03-11 20:01
莫妮卡巴巴洛因為在「捍衛戰士：獨行俠」扮演女飛官而知名度大增。圖／摘自IMDb

求婚被分手 湯姆克魯斯竟傳看上「捍衛戰士」裡的她

2024-03-15 17:10
這張2014年奧斯卡典禮的明星合照已邁入十周年，頗令人有「物是人非」之感。(X@TheEllenShow)

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

2024-03-10 17:06
成龍「快速老化」的模樣震驚不少網友。(取材自微博)

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

2024-03-13 21:33
任嘉倫主演的新劇「烈焰」開播，卻引來不少質疑聲。(取材自微博)

去年爆「婚內出軌」重挫形象 任嘉倫新劇「第6集起沒贊助商」…

2024-03-14 08:00

超人氣

更多 >
糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多
理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫
Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房
「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了

「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了
車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人