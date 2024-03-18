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首日票房不到千元…翻拍星爺「九品芝麻官」 網批自取其辱

娛樂新聞組／綜合報導
彭禺厶飾演包龍星，被指很「出戲」。(取材自微博)
彭禺厶飾演包龍星，被指很「出戲」。(取材自微博)

喜歡周星馳電影的粉絲，一定不會忘記1994年那部「九品芝麻官」，雖然30年過去了，豆瓣網還是有著超過70萬人打出8.7高分，堪稱周星馳重要代表作。近日，翻拍版「新九品芝麻官」上映，首日票房不到1000元（人民幣，下同），遭網友吐槽「自取其辱」。

「九品芝麻官」講述一起滅門案件，行凶者利用強大家世背景，誣陷他人入獄頂罪，而周星馳飾演的縣官包龍星無力辦案，於是踏上申冤告狀之路，最終是偶遇皇上才得以重審案件，翻案成功。

「新九品芝麻官」從劇情到人物，完全翻拍1994年周星馳主演的版本，甚至請來部分原班人馬，例如「石榴姐」苑瓊丹、黃一山助陣，但首日票房慘不忍睹，只拿到816元。

不過，網友對票房一點都不意外，紛紛表示，「有必要重拍嗎？自取其辱」、「為啥要翻拍，太爛了，毀我星爺的電影」、「又是一部毀經典的電影」。

周星馳的角色由演員彭禺厶擔綱，據悉，這不是他第一次模仿星爺了，之前還模仿星爺「武狀元蘇乞兒」，演過「瘋魔神捻蘇乞兒」。但網友說，彭禺厶演技生硬呆板，演包龍星讓人很出戲。而原版徐錦江飾演的京城神捕「豹子頭」變成了一個女捕快，更是讓人難以接受。

據了解，周星馳的「喜劇之王」也曾被翻拍，當時獲得一片差評，但因為導演是周星馳本人，所以最終還是收穫了6億人民幣的票房。

周星馳(左)主演的「九品芝麻官」堪稱經典之作。(取材自微博)
周星馳(左)主演的「九品芝麻官」堪稱經典之作。(取材自微博)

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