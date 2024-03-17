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觀影說劇／「燦爛的她」 惠英紅、劉浩存上演祖孫溫馨情

娛樂新聞組／綜合報導
惠英紅(左)、劉浩存在「燦爛的她」中飾演一對祖孫。(取材自微博)
惠英紅(左)、劉浩存在「燦爛的她」中飾演一對祖孫。(取材自微博)

由中國導演徐偉執導，惠英紅、劉浩存等主演的電影「燦爛的她」近日上映。影片講述一位慈祥寬容的奶奶和意外走失的孫女之間的故事，展現溫馨美好的祖孫親情。

該片講述了失散12年的祖孫江秀枝（惠英紅飾）和徐嘉怡（劉浩存飾）終於重逢，但在奶奶想要和孫女互動時，卻不經意地暴露了嘉怡曾經被生活虐待的傷疤，被嘉怡小心掩藏的灰暗回憶也隨之不斷湧現。即使過往的悲慘遭遇無法被磨滅，但這一次奶奶會堅定地守護在嘉怡身邊，讓嘉怡破碎的人生從傷痕和裂縫中開出向陽綻放的花朵。

惠英紅透露在表演時，是參照自己母親的樣子去塑造的奶奶，每一場戲中都埋藏了母親的寫照，包括在詮釋奶奶老年階段的患病細節，也是模仿母親的真實經歷。劉浩存則通過扮演徐嘉怡生活中走過黑暗的故事，向觀眾們傳遞着溫暖的擁抱和力量。

不少網友觀眾都被預告中惠英紅飾演的奶奶打動，「奶奶江秀枝的愛很真實，為孫女挑好魚刺的細節跟我的奶奶一模一樣，過完年離開家，看完預告又開始想奶奶了」。也有很多觀眾看到劉浩存的哭戲時能夠感同身受，隔著屏幕一起流下淚水，「嘉怡經歷好讓人心疼，短短的預告裡滿滿的淚點，看到嘉怡哭，也忍不住哭出來了」。

首映當天，不少嘉賓驚喜現身觀影，導演韓寒用大海比喻電影，「它看著好像很平靜，但其實蘊藏著許多的暗湧、波濤，有無限的愛，還有包容和救贖」。

吳彥姝被影片感動落淚說，「這是春天最溫暖的一部戲」。陳偉霆深度共情並想到自己的媽媽，希望大家可以勇敢擁抱家人，對他們表達愛意。

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