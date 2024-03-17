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譚詠麟罕談與張國榮昔日「恩怨」 親揭不再領獎背後原因

娛樂新聞組／即時報導
譚詠麟自爆不再領獎的背後原因。(取材自微博)
譚詠麟自爆不再領獎的背後原因。(取材自微博)

現年73歲的「校長」譚詠麟曾是80年代的天王巨星，貴為殿堂級歌手的他當年獲獎無數，稱霸香港樂壇。不過，譚詠麟在1988年「第十屆十大中文金曲頒獎禮」上突然宣布不再領取音樂比賽獎項，令外界譁然，日前他在綜藝節目中親揭背後原因。

香港01報導，譚詠麟在節目中唱了多首經典金曲之外，還與主持人伍仲衡及周國豐大談樂壇往事，當中亦有提及與哥哥張國榮之間的「恩恩怨怨」。當年譚詠麟與張國榮被傳不和，兩人的歌迷更是勢同水火，彼此攻擊互罵，對此，譚詠麟無奈感嘆，「是歌迷不懂事」。

譚詠麟表示，與張國榮私下關係友好，並指當年歌迷誤以為他們之間鬥爭是真的，若張國榮仍再世的話，必定會說，「以前那些人是傻的」。

報導說，譚詠麟提到在第十屆十大中文金曲頒獎禮上宣布不再領獎一事，直言當時的樂壇不健康，因自己入圍各大頒獎禮的歌曲甚多，他認為這個情況不健康，所以經過一個幾月反覆思量後作出決定，「拿獎不是代表一個人的榮耀，而是香港當年所有人的眼光，歌迷的心血和支持的力度，我覺得再多幾年都是這樣，何必呢？不如留點機會給努力付出的人。」

據悉，張國榮當年進入歌壇時，譚詠麟的溫拿樂隊獲獎無數，已經有很大影響力，但就在第二年，張國榮迎來大爆發，用一首「Monica」征服聽眾的心，出盡鋒頭。「新王登基」讓許多人無法接受，於是媒體便開始籌畫兩人的「恩怨」，加上雙方粉絲開始勾心鬥角，才形成兩人不和傳言。

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