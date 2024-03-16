徐正溪突爆退出演藝圈 網瘋猜與經紀鬧不合

徐正溪近期有兩部作品上映，卻突宣布退出演藝圈，讓粉絲震驚不解。(取材自微博)

中國男星徐正溪主演的古裝劇「永安夢」才剛播畢，他就拋出震撼彈，宣布要退出演藝圈，讓粉絲震驚錯愕，由於他未說明退圈理由，讓粉絲紛紛留言「別啊哥」、「刪了吧，我們就當沒看見」、「你別衝動」、「為什麼要退呢」。「徐正溪退圈」關鍵字也一度登上熱搜榜第一，引起網友熱議。

38歲的徐正溪以模特兒身分出道，之後轉行當演員，入行19年拍過不少戲劇、電影，雖然沒有大紅大紫站上一線，但也是小有名氣。而他與女星歐陽娜娜合作古裝劇「永安夢」最近才剛播完，另一檔和任嘉倫、祝緒丹等人一起演出的戲劇「烈焰」才剛開播，卻突然宣布「告別演員崗位」。

徐正溪(中)和歐陽娜娜(右)主演「永安夢」。(取材自微博)

徐正溪發文稱，謝謝大家長久以來的支持，表示給大家添麻煩了，還在貼文留言區表示「會完成手頭上的目前接納的工作」。

徐正溪近期有兩部作品上映，卻突宣布退出演藝圈，讓粉絲震驚不解。(取材自微博)

徐正溪文中並未透露告別崗位原因，不過有人爆料是與經紀公司鬧不愉快、有合約問題沒談攏，爆料指公司逼徐正溪接拍他不想拍的戲，要他尬戲他不願意，便想解約，但公司卻不肯放人，所以崩潰了。也有網友猜測可能是家庭原因，或是單純不想演戲了。

除了上述兩部戲，徐正溪和羅雲熙搭的「水龍吟」、與任嘉倫共演的「流水迢迢」都尚未播映，如今可能成為他在演藝圈的最後作品。事實上，徐正溪曾在2022年時回覆粉絲時稱會再堅持12年的演員工作，但沒想到才過了兩年就改變想法。