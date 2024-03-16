劉德華「紅毯先生」重映 首日上座率墊底 面臨巨額虧損

劉德華主演的「紅毯先生」3月15日在大陸重新上映，重映首日上座率1.3%墊底。（取材自微博）

香港 天王劉德華巨星光環失效？由他主演的喜劇片「紅毯先生」上月退出中國大陸春節檔後，3月15日重新上映，重映首日獲得11.7%的排片，收票房245萬元（人民幣，下同），上座率1.3%，遠低於「燦爛的她」、「周處除三害」、「沙丘2」，以及春節檔的「第二十條」、「飛馳人生2」等，在當日眾多影片中墊底。16日「紅毯先生」的預排片減少到6.3%，預售票房跌出前十。

搜狐娛樂報導，根據出品方歡喜傳媒先前的公告，「紅毯先生」製作成本2.6億元，其中包括：主角費用6070萬元、項目規劃及開發以及非主角費用3930萬元、導演費2460萬元、其他主創人員費用2000萬元、中國製作開支8,210萬元、後製及視效開支1,320萬元、承製費2,090萬元。

據報導，目前該片票房8683萬元，預計最終可能落在1億元上下，投資 方分帳3000多萬元，將面臨巨額虧損。

「紅毯先生」2月10日在大陸賀歲檔期上映，短短8天票房僅賣破8000萬元，慘輸其他同檔電影，因此宣布撤出春節檔；3月15日再次上映，票房竟不到250萬元。