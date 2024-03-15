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李玟「AI復活」問候粉絲 網轟：消費逝者

娛樂新聞組／綜合報導
利用AI技術讓李玟再度開口說話，引發不小爭議。(取材自微博)
利用AI技術讓李玟再度開口說話，引發不小爭議。(取材自微博)

有網路博主近日利用AI生成視頻和聲音，「復活」已故歌手李玟以及男藝人高以翔。看到偶像栩栩如生的開口說話，讓不少網友淚目，相關視頻並衝上熱搜。外界批評此舉侵犯個人肖像權，製作視頻的博主則稱，「只是表達愛」。

近日，有網路博主透過AI技術生成，讓分別於2023年、2019年離世的李玟、高以翔「復活」了，重新在鏡頭前發聲，由於畫面與聲音相當逼真，看哭了不少網友。

視頻中的「李玟」暖心向粉絲喊話，「我知道你們可能會感到驚訝甚至有些不真實，但請相信我，這是一個充滿著愛和感激的時刻，因為我有機會通過這段視頻與你們相聚」，還說，「請記住，在你們心中，我永遠會陪伴著你們，我們的音樂將永遠連接我們，我永遠是你們的李玟」。

雖然李玟的AI視頻感動了很多粉絲，但有更多網友質疑這樣的做法是在「消費逝者」。

有人痛批，「以喜歡為名義，通過科技讓逝去的人以『ta自己』的形象聲音，說出你所希望、從他嘴裡說出的、你自己想聽到的話，這本身就與愛無關，無非是一場所謂的自我感動和精神綁架罷了」、「這並不是李玟的本人意識，希望尊重逝者」。

還有人聽了一半就關掉了，因為不想對這個視頻和音頻產生情緒依賴，應該理性回歸現實。

面對網友批評和涉及侵犯個人肖像權法律爭議，該博主回應，「這種不是模仿，只是表達對CoCo的愛。第一我是免費的，第二我是註明了A生成」。

李玟 AI

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