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觀影說劇／劉以豪「白晝如焚」苦戀鄧麗欣 兩人相逢恨晚

記者黃保慧／綜合報導
「白晝如焚」由劉以豪和鄧麗欣主演。（圖／華映提供）
「白晝如焚」由劉以豪和鄧麗欣主演。（圖／華映提供）

男神劉以豪及香港實力派女星鄧麗欣在新片「白晝如焚」上演一場淒美虐心的愛情故事，由香港名導陳嘉上監製，李保樟執導，也加入了演技派的呂良偉及新生代女星李靖筠共同演出。故事由一場驚人的火災展開，牽引出了一段讓人揪心的愛戀，劉以豪和鄧麗欣在開拍前並不認識，但一開鏡就要上演一場愛恨交織的苦戀，兩人覺得彼此有種熟悉感，很快找到合作默契，讓兩人都笑說是「相逢恨晚」。

這部片對劉以豪而言是不同以往的挑戰，他說：「我嘗試用一個畫面去形容『白晝如焚』這部電影，我們好像是雞蛋這麼純粹的東西，它也很脆弱，被丟到一個大火堆當中。」而在電影中一人分飾二角的鄧麗欣也表示電影很像一部淒美的輪迴故事，「我戲中的角色放不下心中的執著，她就像帶著過往的怨恨，不停循環，一直走不出這個悲傷的輪迴。」

鄧麗欣和劉以豪合作帶領觀眾走入這個引人入勝的懸疑世界，因為劇情極為衝擊，兩人一開始便要有著濃烈的情感和羈絆，因此二人需要展現出高度的默契，但劉以豪透露他們兩人在片場開工前仍沒有機會先碰面，因此首日拍攝的時候，便要火速交流，並馬上投入劇情，讓兩人不禁笑說有種相逢恨晚的感受。

劉以豪說：「因為開拍前，我們沒有機會認識和碰面，我只有在自己的部分準備。但碰到面後，我覺得鄧麗欣給我一種熟悉感，每次到現場後要立刻作好準備，投入角色真實的情感，很快可以建立起默契。」鄧麗欣也說：「劉以豪就是個陽光大男孩，但電影中的他要很安靜，我們拍攝時要全心融入角色，我要放下自己的感受，努力去相信女主角所想要的一切，希望大家看到我真實又有靈魂的一面。」

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